Coches y Motos 08 OCT 2026 - 16:46h.

El 08 es una de las grandes apuestas de la marca

El nuevo Lynk & Co es, para muchos, el más atractivo de la marca

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El Lynk & Co 08 tiene prácticamente todo lo que se espera encontrar en un SUV de categoría alta. Mide 4,82 metros, ofrece 540 litros de maletero, desarrolla 345 CV y puede recorrer hasta 200 kilómetros sin gastar una gota de gasolina. Luego aparece el precio y la propuesta empieza a resultar especialmente interesante frente a BMW, Mercedes o Audi.

Porque este Lynk & Co no intenta competir únicamente siendo barato. Su apuesta pasa por ofrecer mucha autonomía eléctrica, un habitáculo grande y un equipamiento que en las marcas premium obliga habitualmente a pasar un buen rato añadiendo opciones en el configurador. Todo ello sin llevar la factura al mismo territorio.

200 kilómetros eléctricos cambian bastante el concepto de PHEV

La gran diferencia del 08 respecto a muchos híbridos enchufables está debajo del suelo. Su batería tiene 39,6 kWh de capacidad útil, una cifra más propia de algunos eléctricos urbanos que de un PHEV. Gracias a ella puede homologar hasta 200 kilómetros de autonomía eléctrica WLTP.

Eso cambia completamente la manera de utilizarlo. Alguien que recorra 30 o 40 kilómetros diarios y pueda cargar en casa podría realizar prácticamente toda su semana laboral sin arrancar el motor de gasolina. El propulsor térmico quedaría reservado principalmente para viajes o desplazamientos especialmente largos.

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Cuando llega ese momento tampoco hay que preocuparse demasiado por buscar una gasolinera. Lynk & Co anuncia más de 1.000 kilómetros de autonomía combinada entre batería y combustible. El 08 puede funcionar casi como un eléctrico durante el día a día y recuperar la facilidad para repostar de cualquier coche convencional cuando toca viajar.

También admite carga rápida en corriente continua a 85 kW. Puede pasar del 10 al 80 % aproximadamente en 33 minutos, mientras en corriente alterna admite hasta 11 kW. Es una posibilidad poco habitual entre los híbridos enchufables y permite aprovechar un cargador rápido durante una parada en carretera.

Potencia de sobra, pero sin buscar convertirse en un deportivo

El sistema híbrido desarrolla 345 CV y 580 Nm. Son cifras más que suficientes para un SUV de este tamaño: acelera de 0 a 100 km/h en 6,8 segundos y tiene potencia de sobra para adelantar o incorporarse a una autopista con el coche cargado.

Pero el 08 no intenta disfrazarse de deportivo. Su planteamiento está bastante más cerca del confort, algo que también se aprecia dentro. Los 2,85 metros de distancia entre ejes dejan una segunda fila amplia y el maletero alcanza los mencionados 540 litros.

El acabado More lleva esa idea bastante lejos. Puede contar con llantas de 21 pulgadas, faros Matrix LED, techo panorámico, climatizador de tres zonas y un equipo Harman Kardon con 23 altavoces.

Los asientos delanteros añaden calefacción, ventilación y masaje, mientras la cámara de 360 grados y el head-up display con realidad aumentada completan una dotación que ya entra claramente en terreno premium.

Mucho equipamiento sin disparar la factura

La tarifa del Lynk & Co 08 Core se ha situado en 52.995 euros y la del More en 56.995 euros. La marca anuncia además promociones financiadas que pueden reducir considerablemente la cifra inicial, aunque deben valorarse aparte porque incluyen condiciones y ayudas que no equivalen al precio al contado.

Incluso tomando como referencia la tarifa, el planteamiento resulta interesante frente a SUV híbridos enchufables alemanes de tamaño y equipamiento semejantes. Especialmente cuando empiezan a añadirse elementos como masaje, techo panorámico, equipo de sonido premium o cámaras periféricas.

BMW, Mercedes y Audi siguen teniendo un peso de marca que Lynk & Co todavía debe construir. El 08 responde de una manera bastante directa: 345 CV, 200 kilómetros eléctricos, mucho espacio y una dotación muy completa.

Y seguramente sea esa autonomía eléctrica, más que la potencia, lo que mejor explica el coche. Hay muchos SUV híbridos enchufables rápidos. No tantos permiten afrontar prácticamente toda una semana como si fueran eléctricos y guardar el motor de gasolina para cuando realmente hace falta.