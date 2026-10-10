Más atractivo y, para la mayoría, una alternativa superior al Volkswagen Tiguan

Coches y Motos 10 OCT 2026 - 05:25h.

Un modelo convertido en icono de las carreteras españolas

El nuevo Kia es, para muchos, el más bonito de la marca

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570 euros. Esa es la pequeña distancia que separa dos Sportage completamente diferentes. Kia pide 29.530 euros por el gasolina de acceso y anuncia el híbrido HEV desde 30.100 euros. Una diferencia llamativa en uno de los SUV familiares más vendidos de la marca y que permite acceder a 239 CV sin disparar demasiado la factura.

El Sportage HEV combina un motor 1.6 T-GDi con otro eléctrico. El conjunto entrega 239 CV y 280 Nm, gestionados mediante un cambio automático de seis velocidades. Necesita 7,9 segundos para alcanzar 100 km/h, llega a 196 km/h y homologa 5,5 l/100 km. Sobre el papel, es una de las versiones más equilibradas de la gama.

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Muy bien equipado desde las versiones de acceso

Además, esos 30.100 euros dan acceso al acabado Concept. El híbrido incluye una pantalla curvada de 12,3 pulgadas con Kia Connect, Android Auto y Apple CarPlay. También incorpora sensores de aparcamiento delanteros y traseros, cámara, llave inteligente, mantenimiento de carril, reconocimiento de límites y frenada automática en intersecciones.

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Quien prefiera una mecánica tradicional puede quedarse con el 1.6 T-GDi de 150 CV y 270 Nm. Lleva cambio manual de seis marchas y tracción delantera. Alcanza 192 km/h, completa el 0 a 100 km/h en 9,8 segundos y consume 6,8 l/100 km. Su precio es de 29.530 euros al contado.

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Una gama muy completa

Pero Kia no obliga a elegir únicamente entre esos dos motores. La marca ofrece el gasolina de 150 CV también con cambio automático, mantiene un diésel MHEV de 136 CV y dispone de un gasolina de 180 CV con tracción total. Pocos compradores deberían tener problemas para encontrar una configuración que encaje con sus necesidades.

Todo ello llega dentro de un coche de 4,52 metros con 2,68 metros de batalla. El maletero parte de 526 litros y puede alcanzar 1.715 litros. El Sportage tiene así espacio para cumplir como coche familiar, además de plantar cara al Nissan Qashqai, Renault Austral, Mazda CX-5 y, por supuesto, Volkswagen Tiguan.