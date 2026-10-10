Más deportivo y, sin duda, la mejor alternativa al Mercedes GLA

Coches y Motos 10 OCT 2026 - 22:24h.

Audi tiene un 'plan b' al SUV más compacto de Mercedes

El nuevo Mercedes CLE es uno de los coches más elegantes que ha fabricado Mercedes en décadas

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El Mercedes GLA lleva años siendo una de las referencias entre los SUV compactos premium. Tiene una imagen reconocible, un interior tecnológico y unas dimensiones que permiten utilizarlo tanto en ciudad como en viajes largos. Pero el nuevo Audi Q3 Sportback llega con una propuesta bastante diferente: una carrocería más estilizada, una postura más deportiva y un comportamiento que busca acercarse al de un turismo.

La comparación tiene sentido porque ambos compiten por un comprador parecido. Sin embargo, el Audi juega especialmente bien sus cartas cuando el diseño y las sensaciones de conducción pesan tanto como la comodidad o el equipamiento. Y ahí es donde puede convertirse en una alternativa especialmente atractiva al Mercedes.

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Una silueta que cambia por completo su personalidad

La principal diferencia entre el Q3 convencional y el Sportback aparece al mirarlos de perfil. El techo desciende con mayor rapidez hacia la parte trasera y termina en una luneta bastante inclinada. Eso hace que el coche parezca más bajo y alargado, aunque siga siendo un SUV.

El frontal también tiene mucha personalidad. La gran parrilla Singleframe queda acompañada por unos faros LED muy finos y unas entradas de aire laterales que refuerzan la anchura del conjunto. Detrás, los pilotos y las formas del portón completan una imagen bastante más deportiva que la de un SUV tradicional.

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El Mercedes GLA tiene un diseño más redondeado y una carrocería visualmente más alta. Es elegante y resulta fácil de reconocer, pero el Audi transmite una sensación más cercana a la de un cupé. Y lo interesante es que esa apariencia no obliga a renunciar a un coche utilizable todos los días.

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El Audi también quiere convencer al conductor

La nueva generación del Q3 Sportback incorpora una suspensión diseñada para combinar comodidad y precisión. Además, puede equipar amortiguadores adaptativos de doble válvula, capaces de ajustar la respuesta de cada rueda según el estado del asfalto.

No significa que estemos ante un deportivo puro. Sigue siendo un SUV relativamente grande y pesado, pero su planteamiento busca controlar mejor los movimientos de la carrocería y ofrecer una respuesta más precisa cuando aparecen curvas.

La gama incluye mecánicas de gasolina, diésel y alternativas electrificadas, de manera que no hace falta escoger la versión más potente para disfrutar de su planteamiento.

En el interior también hay cambios importantes. La instrumentación digital y la pantalla multimedia forman un conjunto orientado hacia el conductor, mientras el selector del cambio se ha trasladado a la zona del volante para liberar espacio en la consola central.

El resultado es un habitáculo moderno, aunque con una distribución bastante diferente a la del Mercedes.

Una alternativa premium con argumentos propios

El Q3 Sportback parte actualmente de algo más de 50.000 euros en el configurador español de Audi. No es una alternativa económica al GLA, ni pretende serlo. Ambos se mueven en un territorio donde el equipamiento opcional puede modificar considerablemente la factura final.

El Mercedes tiene a su favor una imagen muy consolidada, un interior cómodo y una gama de motores suficientemente amplia para cubrir necesidades diferentes.

El Audi responde con una carrocería más atrevida, una postura visualmente más baja y la posibilidad de incorporar una suspensión especialmente sofisticada.

Para quien busque principalmente facilidad de acceso y una carrocería convencional, el GLA conserva argumentos importantes. Pero si lo que se quiere es un SUV compacto premium que resulte llamativo y mantenga cierto protagonismo de la conducción, el Q3 Sportback es una de las alternativas más interesantes del segmento.

Tiene el diseño para atraer las miradas y una base técnica preparada para acompañar esa imagen. Y esa combinación explica por qué puede ponerle las cosas difíciles al Mercedes.