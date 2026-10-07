Más atractivo, económico y, para la mayoría, mejor que el Renault Mégane E-Tech

Coches y Motos 07 OCT 2026 - 03:36h.

218 CV de potencia y casi 500 km de autonomía

Smart pone un SUV eléctrico tan tecnológico, pero con un precio tan competitivo, que ni Volvo ni Mini consiguen ofrecer una propuesta equivalente

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El mercado de los compactos eléctricos tiene un nuevo candidato dispuesto a complicarle las cosas al Renault Mégane E-Tech. Se llama Leapmotor B05 y llega con tres argumentos importantes: mucho equipamiento, buenas cifras de autonomía y, sobre todo, un precio difícil de pasar por alto. Con promociones y ayudas públicas puede partir de 19.400 euros.

El B05 mide 4,43 metros de largo, 1,88 metros de ancho y tiene una batalla de 2,73 metros. Por tamaño entra de lleno en el terreno de modelos como el Renault Mégane E-Tech, MG4 Urban y BYD Dolphin, sus principales rivales. Además, con los asientos posteriores abatidos, el maletero puede alcanzar los 1.400 litros.

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Disponible en dos versiones

Leapmotor ha preparado dos versiones. La primera se denomina Life y utiliza un motor eléctrico de 218 CV y 240 Nm. Acelera de 0 a 100 km/h en 8 segundos y alcanza 170 km/h. Su batería de 56 kWh permite homologar 401 kilómetros de autonomía WLTP, suficiente para afrontar desplazamientos largos con cierta tranquilidad.

Precisamente el equipamiento es uno de sus puntos fuertes. El B05 Life incluye de serie llantas de 19 pulgadas, faros LED, climatizador automático, bomba de calor y cámara de 360 grados. También cuenta con sensores delanteros y traseros, carga bidireccional V2L y un completo conjunto de asistentes de conducción.

Saca nota en el equipamiento

En el interior destaca una gran pantalla táctil de 14,6 pulgadas, acompañada por un cuadro digital de 8,8 pulgadas. Hay navegador, Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth y conexión USB. Leapmotor añade además control de crucero adaptativo, detección de ángulo muerto, mantenimiento y centrado de carril y frenada automática de emergencia.

Por encima se encuentra el B05 Design. Mantiene los mismos 218 CV, pero incorpora una batería de 67 kWh que aumenta la autonomía hasta 482 kilómetros WLTP. También suma techo panorámico, cristales tintados, iluminación ambiental de 64 colores, tapicería de cuero ecológico y asientos delanteros eléctricos y calefactados.