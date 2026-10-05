Diseño más logrado, coste más bajo y, para la mayoría, más práctico que el Seat León

Coches y Motos 05 OCT 2026 - 01:59h.

Un icono de las carreteras españolas que continúa dando guerra

Seat prepara la despedida del Ateca

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El Opel Astra sigue siendo uno de esos compactos que no necesitan demasiadas presentaciones. Rival histórico del Volkswagen Golf, Ford Focus y Seat León, la actual generación ha ganado personalidad y mantiene un argumento importante: una gama mecánica extraordinariamente amplia. Hay diésel, híbrido ligero, híbrido enchufable y hasta eléctrico.

También cumple como coche familiar. El Astra mide 4,37 metros de largo y tiene 2,67 metros de batalla. Su maletero ofrece 422 litros, una cifra especialmente interesante dentro de su categoría. Con los asientos traseros abatidos, el espacio disponible puede alcanzar los 1.339 litros.

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Hasta cuatro versiones mecánicas a elegir

La puerta de entrada resulta además curiosa en los tiempos que corren. Opel todavía ofrece un diésel de 130 CV y 300 Nm, que homologa 4,9 l/100 km. Cuesta 25.136 euros al contado o puede financiarse por 259 euros mensuales, con 3.733,26 euros de entrada y una última cuota de 18.214,95 euros.

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El siguiente escalón apuesta por la electrificación. El 1.2 MHEV desarrolla 145 CV y 230 Nm, utiliza cambio automático y consume 4,8 l/100 km. Necesita 9,7 segundos para alcanzar los 100 km/h. Opel anuncia esta versión por 27.650 euros, tanto al contado como financiando.

Quien necesite todavía más electrificación tiene el híbrido enchufable de 180 CV. Este Astra acelera de 0 a 100 km/h en 7,6 segundos y puede recorrer 83 kilómetros en modo eléctrico. Gracias a ello consigue la etiqueta 0 de la DGT. Su precio se sitúa en 35.000 euros.

Y Opel todavía guarda un último as en la manga. El Astra Electric desarrolla 156 CV y 270 Nm. Su batería de 58 kWh permite homologar 454 kilómetros de autonomía WLTP. Parte de 37.000 euros y se enfrenta a eléctricos como Kia EV4, Volkswagen ID.3, Peugeot E-308 y MG4.

La variedad también está en los acabados

La gama se completa con los acabados Edition, GS y Ultimate. El primero ya incorpora llantas de aleación de 18 pulgadas, luces LED diurnas y encendido automático de luces. También dispone de retrovisores eléctricos calefactables, sensor de lluvia y climatizador automático. Opel no obliga, por tanto, a subir demasiado para conseguir una dotación razonable.

La tecnología tampoco se queda atrás. El Astra Edition cuenta con pantalla táctil de 10 pulgadas, Bluetooth, radio digital y conexión USB. Añade sensores delanteros y traseros de aparcamiento, control de crucero, limitador de velocidad y alerta de cambio involuntario de carril. También equipa asistente de arranque en pendiente. Un conjunto bastante completo desde el acceso.