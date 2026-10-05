Más sofisticado y, para muchos, una alternativa mejor que el Audi Q5

Coches y Motos 05 OCT 2026 - 04:19h.

Un D-SUV premium a tener muy en cuenta

Este es el principal problema del Audi Q3

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Lexus lleva años demostrando que existe vida más allá de las marcas premium alemanas. El Lexus NX es uno de sus mejores argumentos. Un SUV híbrido que combina calidad, confort y tecnología. Por planteamiento y posicionamiento, puede convertirse en una interesante alternativa al Audi Q5 además de mirar hacia modelos de categorías superiores.

Curiosamente, Lexus ni siquiera existía hace cuatro décadas. Toyota creó la marca para plantar cara a Mercedes-Benz y BMW en el mercado premium y lanzó sus primeros modelos en 1989. Desde entonces ha desarrollado una personalidad propia, apostando especialmente por la electrificación. El NX es uno de los mejores ejemplos de esa filosofía.

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Una promoción que sitúa al Lexus NX a precio de generalista

Un modelo que, ahora, está de oferta en su versión de acceso. Su precio de catálogo es de 56.800 euros, pero la marca lo anuncia por 54.050 euros al contado o 51.100 euros financiando. A cambio, el comprador se lleva un SUV de 4,66 metros, 242 CV, etiqueta ECO, cambio automático y un equipamiento de serie bastante generoso.

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El NX es un coche considerable por dimensiones. Su distancia entre ejes alcanza 2,69 metros, mientras que el maletero ofrece unos buenos 549 litros. Si se abaten los asientos posteriores, la capacidad aumenta hasta 1.440 litros. Hay, por tanto, espacio suficiente para cumplir perfectamente como SUV familiar.

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242 CV y el consumo no llega a 5 litros cada 100 km

La versión promocionada corresponde al Lexus NX 350h. Combina un motor de gasolina de 2,5 litros con un propulsor eléctrico para desarrollar 242 CV. Utiliza cambio automático y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,7 segundos, alcanza 200 km/h y homologa solamente 5,7 l/100 km.

Después está el equipamiento. El acabado Premium+ incorpora una enorme pantalla táctil de 14 pulgadas con navegación online, Smart Entry y portón trasero eléctrico. También incluye sensores de aparcamiento y llantas de aleación de 18 pulgadas. La seguridad queda cubierta por el completo paquete Lexus Safety System+ 3.

La comparación resulta todavía más interesante cuando se mira hacia arriba. Modelos como el Audi Q3, el BMW X3 o el Mercedes GLC arrancan por encima de los 60.000 euros en versiones electrificadas a alto nivel.