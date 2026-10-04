Coches y Motos 04 OCT 2026 - 21:02h.

Hasta 680 CV de potencia y casi 600 km de autonomía

Mercedes acaba con el problema del GLA

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El Mercedes CLA siempre ha sido una de las propuestas más reconocibles de la marca alemana. Ahora Mercedes lleva esa fórmula a otra dimensión con una generación completamente eléctrica. Mantiene su característica silueta, pero estrena tecnología y unas cifras de autonomía que colocan el listón realmente alto.

También crece. El nuevo CLA alcanza 4,72 metros de longitud y cuenta con 2,79 metros de batalla. El maletero trasero ofrece 410 litros, pero Mercedes aprovecha la ausencia del motor de combustión para añadir un maletero delantero de 101 litros. Entre ambos suma 511 litros.

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Disponible en cuatro versiones mecánicas

La gama comienza con el CLA 200 de 224 CV, batería de 58 kWh y 542 kilómetros WLTP. Cuesta 48.286 euros. Mercedes también propone financiarlo por 50 euros mensuales durante 48 cuotas, con 16.501,50 euros de entrada y una elevada cuota final de 30.374,87 euros.

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El siguiente es el CLA 250+ de 272 CV. Su batería de 85 kWh permite alcanzar unos espectaculares 790 kilómetros de autonomía y cuesta 54.746 euros. Puede financiarse por 395 euros mensuales. Por encima, el CLA 350 4MATIC de 354 CV ofrece tracción total, 768 kilómetros WLTP y parte de 59.361 euros.

Mercedes todavía guarda un as bajo la manga. El AMG CLA 45 4MATIC+ utiliza tres motores y dispara la potencia hasta 680 CV. Su batería de 94 kWh permite superar 676 kilómetros de autonomía en el cupé. El precio aumenta considerablemente: esta impresionante versión corona la familia desde 79.900 euros.

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Tecnología punta en su equipamiento

La tecnología está a la altura. Su arquitectura de 800 voltios admite cargas de hasta 320 kW. Además, desde las versiones inferiores aparecen climatizador THERMOTRONIC, asientos calefactados, acceso sin llave, iluminación ambiental y cargador inalámbrico. También equipa techo panorámico y una espectacular calandra iluminada.

Dentro aparecen un cuadro digital de 10,25 pulgadas y una pantalla multimedia de 14 pulgadas. Tampoco faltan control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril, cámara trasera y detector de ángulo muerto.