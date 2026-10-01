Más confortable y, para la mayoría, una alternativa más inteligente al Seat Ateca

Coches y Motos 01 OCT 2026 - 09:11h.

El paso de los años ha dejado al Ateca en una posición difícil frente a sus competidores

Seat tiene una nueva maravilla

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El SEAT Ateca sigue siendo un SUV agradable de conducir y con un precio competitivo, pero su planteamiento acusa el paso del tiempo frente al Renault Austral. El francés ofrece una mecánica híbrida de 200 CV, una segunda fila deslizante y un sistema multimedia basado en Google. Para la mayoría de familias que combinan ciudad y viajes, resulta una alternativa más completa y confortable.

La ventaja aparece especialmente durante la rutina. El Austral puede moverse con el motor térmico apagado en numerosas fases urbanas, utiliza una transmisión automática y filtra el tráfico con mayor suavidad. No obliga a instalar un cargador ni a cambiar la forma de repostar.

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El híbrido reduce ruido y esfuerzo en ciudad

El sistema full hybrid E-Tech combina un motor de gasolina con dos unidades eléctricas y desarrolla 200 CV. Renault afirma que puede circular hasta un 80% del tiempo en modo eléctrico durante recorridos urbanos, siempre según las condiciones. Los arranques son silenciosos y la respuesta inicial evita revolucionar el motor.

El consumo homologado se mueve alrededor de 4,8 l/100 km y la autonomía total puede alcanzar 1.100 kilómetros. Son cifras que permiten utilizarlo diariamente sin disparar el gasto y afrontar viajes largos sin planificar recargas. El Ateca conserva motores sencillos y eficaces, pero no dispone de un híbrido completo equivalente.

La dirección ligera facilita las maniobras, mientras el sistema 4Control disponible hace girar ligeramente las ruedas posteriores. En ciudad reduce el espacio necesario para cambiar de dirección y, a mayor velocidad, aporta estabilidad. El Austral parece más pequeño desde el volante de lo que indican sus dimensiones.

Una segunda fila que reparte mejor el espacio

La banqueta posterior puede deslizarse para elegir entre más sitio para las piernas o mayor capacidad de carga. Con la fila adelantada, el maletero alcanza alrededor de 527 litros; al retrasarla, los pasajeros ganan comodidad. Esta flexibilidad resulta muy útil cuando cambian las necesidades de una semana a otra.

Las puertas traseras permiten un acceso amplio y el techo mantiene buena altura. Los asientos delanteros reparten bien el apoyo y la suspensión absorbe juntas y baches sin recurrir a una puesta a punto blanda. En viajes largos, el aislamiento y la suavidad híbrida crean un ambiente más relajado que el del SEAT.

El diseño exterior también evita sacrificar espacio para parecer un cupé. El techo desciende poco, los hombros posteriores son marcados y las luces traseras dibujan una forma estrecha alrededor del portón. La actualización ha limpiado el frontal y acercado su imagen a los Renault más recientes.

Google integrado y mandos que todavía se entienden

La cabina utiliza dos pantallas colocadas en forma de L. OpenR Link integra Google Maps, el asistente de voz y aplicaciones sin depender siempre del teléfono. La navegación puede utilizar información del tráfico y los controles principales permanecen suficientemente accesibles.

Según acabado incorpora cámara de visión periférica, control de crucero adaptativo, aparcamiento asistido y hasta 32 ayudas a la conducción. La presentación es más moderna que la del Ateca y los materiales de las zonas visibles aportan una sensación cuidada sin intentar parecer ostentosa.

El SEAT continúa siendo interesante por precio y tacto directo, pero el Austral resulta más inteligente para quien valore consumo urbano, cambio automático, modularidad y confort. Su híbrido de 200 CV resuelve los desplazamientos diarios con suavidad y conserva autonomía de sobra para viajar. Esa facilidad constante termina pesando más que una respuesta algo más deportiva en una carretera de curvas reviradas.