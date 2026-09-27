Coches y Motos 27 SEP 2026 - 04:07h.

El nuevo Macan es uno de los modelos mejor valorados de la marca alemana

Tiene más potencia que un Porsche a precio para todos los bolsillos

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Convertir el Macan en eléctrico obligaba a Porsche a resolver un problema delicado. Podía aprovechar el cambio de tecnología para crear algo completamente diferente o mantener la imagen de uno de sus modelos más vendidos. Eligió un punto intermedio: el nuevo Macan parece claramente nuevo, pero continúa siendo reconocible como Porsche incluso con los emblemas ocultos.

La carrocería es más limpia, los faros están divididos y desaparecen numerosas entradas de aire propias de los motores térmicos. Sin embargo, continúan ahí el capó bajo, los hombros posteriores marcados y una línea de techo que recuerda inmediatamente a otros modelos de Stuttgart.

Cuatro puntos de luz siguen identificando el frontal

La zona superior incorpora unas luces diurnas muy finas divididas en cuatro puntos, un detalle utilizado en diferentes Porsche modernos. Los faros principales quedan situados más abajo y prácticamente desaparecen dentro de unas superficies oscuras.

El capó asciende ligeramente hacia el parabrisas y los pasos de rueda están muy marcados. No hay una gran parrilla central porque un eléctrico no la necesita. Esa ausencia permite que el frontal parezca mucho más limpio sin perder presencia.

También ayudan los voladizos cortos y una distancia entre ejes larga. Las ruedas quedan cerca de las esquinas y dan al Macan una postura deportiva incluso cuando está parado. Porsche ha conseguido evitar que la batería transforme visualmente el coche en un SUV pesado.

El perfil conserva la caída de techo de la marca

Las puertas no tienen marco y el techo forma una curva continua hacia la luneta posterior. Porsche denomina tradicionalmente flyline a esta manera de dibujar sus coches y el Macan la adapta a una carrocería más alta.

Los tiradores quedan integrados y la superficie lateral utiliza pocas líneas. Detrás aparecen unos hombros especialmente anchos y un alerón activo capaz de modificar su posición según las necesidades aerodinámicas.

Los pilotos están unidos mediante una franja tridimensional que recorre toda la anchura. El nombre Porsche queda integrado dentro y el paragolpes evita cualquier elemento que imite falsos tubos de escape. La trasera parece ancha y sencilla, dos cualidades que le sientan especialmente bien.

La tecnología eléctrica también condiciona sus proporciones

La plataforma utiliza una batería de 100 kWh brutos y arquitectura de 800 voltios. El Macan básico desarrolla hasta 360 CV con Launch Control y ofrece actualmente entre 547 y 641 kilómetros WLTP, dependiendo de la configuración.

La carga rápida alcanza 270 kW. En condiciones óptimas, Porsche anuncia aproximadamente 21 minutos para pasar del 10 al 80 %. El Macan 4 añade un segundo motor y tracción total, mientras que las versiones superiores elevan considerablemente la potencia.

Toda esa tecnología queda escondida bajo una carrocería que evita presumir constantemente de ser eléctrica. No hay detalles azules ni formas futuristas añadidas únicamente para recordar qué tipo de motor utiliza.

Ahí está probablemente el mayor acierto del nuevo Macan. Porsche ha limpiado el frontal, integrado mejor la aerodinámica y reducido el número de elementos visuales, pero sigue utilizando cuatro puntos de luz, una línea de techo característica y unos hombros posteriores muy marcados. Es una evolución importante que conserva suficientes rasgos clásicos para seguir pareciendo un Porsche antes que simplemente otro SUV eléctrico.