Omoda pone en apuros a Mercedes y BMW con un SUV híbrido enchufable muy bonito

Coches y Motos 17 SEP 2026 - 00:26h.

La marca china sorprende con un modelo muy top

Omoda se carga el número 3

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El Omoda 9 SHS juega en una categoría muy diferente a la de los primeros SUV chinos baratos. Mide cerca de 4,78 metros, desarrolla 537 CV y combina un interior lujoso con una mecánica híbrida enchufable capaz de recorrer unos 92 kilómetros sin gasolina. Su precio continúa lejos de los SUV equivalentes de BMW y Mercedes-Benz.

La comparación se sostiene especialmente al valorar potencia, equipamiento y confort. Para conseguir cifras parecidas en un modelo alemán hay que acudir a versiones caras y recorrer después una larga lista de opciones. El Omoda llega prácticamente cerrado, con una dotación abundante y unas prestaciones propias de un SUV deportivo.

Un diseño elegante pese a su tamaño

El frontal utiliza una parrilla amplia, pero sus pequeñas piezas y la forma en que se funde con el paragolpes evitan una apariencia excesivamente pesada. Los faros son muy estrechos y las luces diurnas dibujan un trazo reconocible.

La vista lateral está dominada por unas grandes llantas, los tiradores enrasados y un techo que cae suavemente hacia la trasera. No llega a convertirse en un SUV cupé, por lo que mantiene una altura razonable en las plazas posteriores.

Los pilotos recorren todo el ancho del portón y se acompañan de una luneta bastante inclinada. El conjunto tiene presencia, aunque evita copiar de forma evidente la imagen de un BMW X5 o un Mercedes GLE.

Más parecido a un salón que a un coche económico

La cabina utiliza dos grandes pantallas unidas visualmente y materiales acolchados en buena parte del salpicadero y las puertas. Los asientos delanteros pueden ofrecer calefacción, ventilación y masaje, mientras que la segunda fila dispone de mucho espacio para viajar.

La suspensión controlada electrónicamente adapta la respuesta a las condiciones de la carretera. Su trabajo se nota especialmente sobre firmes irregulares, donde contiene los movimientos de una carrocería grande sin recurrir a una puesta a punto incómoda.

El aislamiento acústico acompaña bien al sistema enchufable. Durante los recorridos eléctricos apenas llegan vibraciones a la cabina y, cuando entra el motor de gasolina, la transición busca mantener un ambiente relajado.

Potencia de deportivo con etiqueta Cero

El conjunto combina un motor 1.5 turbo con varias unidades eléctricas y tracción total. Entrega 395 kW, equivalentes a 537 CV, y 650 Nm de par. Puede acelerar de 0 a 100 km/h en 4,9 segundos.

La autonomía eléctrica homologada es de 92 kilómetros en la configuración española actual. El dato permite completar muchos trayectos diarios sin combustible y obtener la etiqueta Cero de la DGT.

Su precio financiado antes de determinadas ayudas se sitúa en torno a 42.500 euros bajo la campaña vigente. Las cantidades más bajas anunciadas pueden incluir financiación, achatarramiento, cesión de certificados energéticos y adelantos de subvenciones, de modo que deben leerse con atención.

Incluso utilizando cifras comparables y sin sumar ayudas inciertas, el Omoda sigue costando mucho menos que un SUV alemán de potencia y tamaño semejantes. BMW y Mercedes mantienen ventajas en imagen de marca y personalización, pero el 9 SHS responde con 537 CV, un interior muy equipado y una conducción confortable. Es una combinación capaz de incomodar seriamente a los premium.