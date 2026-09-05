Coches y Motos 05 SEP 2026 - 00:04h.

La marca francesa apuesta por un SUV polivalente

El Citroën menos bonito es una ganga

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Citroën entra de lleno en uno de los segmentos más competidos del mercado con la nueva generación del ë-C5 Aircross. El SUV francés es ahora completamente eléctrico, ofrece un interior pensado para las familias y dispone de dos configuraciones mecánicas. La más capaz supera incluso la barrera anunciada de los 600 kilómetros, al homologar cerca de 680 kilómetros de autonomía.

El nuevo modelo quiere convertirse en una alternativa a eléctricos tan populares como el Tesla Model Y, el Volkswagen ID.4, el Renault Scenic E-Tech o el Skoda Enyaq. Para conseguirlo, Citroën apuesta por una fórmula muy particular: elevada autonomía, mucho espacio y el confort de marcha que tradicionalmente ha caracterizado a la marca.

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Dos versiones con hasta 680 kilómetros de autonomía

La versión de acceso combina un motor eléctrico de 210 CV con una batería de 73 kWh útiles. Esta configuración homologa hasta 520 kilómetros de autonomía, una cifra suficiente para afrontar desplazamientos cotidianos y viajes de media distancia con bastante tranquilidad.

Por encima aparece la variante Long Range, equipada con una batería de 97 kWh útiles y un motor de aproximadamente 230 CV. En este caso, la autonomía alcanza los 680 kilómetros según el ciclo WLTP, situándose entre las mejores cifras de su categoría.

Las dos opciones admiten carga rápida con una potencia máxima de 160 kW. En condiciones adecuadas, pueden recuperar del 20 al 80 % de la batería en alrededor de media hora. Citroën también anuncia la posibilidad de obtener unos 160 kilómetros de alcance en apenas diez minutos.

Un interior diseñado para las familias

El nuevo ë-C5 Aircross mide 4,65 metros de longitud y cuenta con una distancia entre ejes de 2,78 metros. El crecimiento respecto a la generación anterior se aprovecha especialmente en la segunda fila, donde aumenta el espacio disponible para las piernas y la cabeza.

El maletero ofrece 651 litros de capacidad independientemente de la mecánica elegida. Al abatir los respaldos traseros, divididos en proporción 40/20/40, el volumen puede alcanzar los 1.985 litros. Esta capacidad lo convierte en uno de los SUV eléctricos más prácticos para viajar en familia.

Además, los pasajeros posteriores disponen de respaldos reclinables, una solución que permite encontrar una postura más cómoda durante los desplazamientos largos.

El confort vuelve a ser su principal argumento

Citroën no ha intentado crear un SUV de comportamiento deportivo. Su gran prioridad es el bienestar de los ocupantes, apoyándose en los asientos Advanced Comfort y en la suspensión con topes hidráulicos progresivos.

El habitáculo estrena también la llamativa pantalla central Waterfall, situada en posición vertical y prolongada hacia la consola. Se completa con instrumentación digital de 10 pulgadas, conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto y diferentes servicios conectados.

Dependiendo del acabado, puede incorporar elementos como el Head-Up Display extendido, los faros Matrix LED, el sistema de cámaras de 360 grados o el paquete Drive Assist 2.0.

Un precio competitivo para empezar

El ë-C5 Aircross parte de una tarifa aproximada de 42.700 euros antes de promociones. Aplicando descuentos y las ayudas disponibles, su precio anunciado puede bajar hasta unos 34.900 euros, aunque esta cantidad exige cumplir las condiciones de la oferta.

Su versión de acceso ya ofrece 520 kilómetros de autonomía, mientras que la Long Range eleva la cifra hasta niveles propios de modelos considerablemente más caros. Si a ello se suman sus 651 litros de maletero y su orientación claramente familiar, el nuevo Citroën tiene argumentos para hacerse un hueco entre los SUV eléctricos más vendidos.