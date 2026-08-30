Skoda tiene un SUV tan práctico y tecnológico que ni Volkswagen ni SEAT pueden igualar sus capacidades

Coches y Motos 30 AGO 2026 - 17:04h.

El SUV del Grupo Volkswagen perfecto para familias

Más barato que el Skoda Kamiq y, para muchos, mejor

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Hay SUV grandes y hay modelos realmente preparados para una familia. El Skoda Kodiaq pertenece al segundo grupo. Su maletero ofrece 910 litros de capacidad, una cifra extraordinaria incluso dentro de su categoría. Permite transportar carritos infantiles, maletas o equipamiento deportivo sin convertir cada viaje en un ejercicio de organización.

La carrocería mide 4,76 metros de longitud, 1,86 metros de anchura y 1,68 metros de altura. La batalla alcanza 2,79 metros y favorece un habitáculo espacioso. El Kodiaq rivaliza con Toyota RAV4, Mitsubishi Outlander y Kia Sportage, aunque su planteamiento práctico también puede atraer a clientes de Volkswagen y SEAT.

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Un equipamiento que parece de alta gama

Skoda ofrece los acabados Selection, Plus y Sportline. El primero ya incorpora llantas de 18 pulgadas, cristales tintados y faros LED con distribución variable. También añade portón eléctrico, acceso Kessy Advanced y retrovisores calefactados, antideslumbrantes y eléctricos con memoria. La versión inicial evita una apariencia básica.

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El interior concentra la tecnología alrededor de una pantalla multimedia de 13 pulgadas con navegación. El conductor dispone de asiento eléctrico y apoyo lumbar con ajuste neumático. Los pasajeros reciben climatizador de tres zonas y asientos delanteros calefactados. Una cámara trasera y los sensores delanteros y posteriores facilitan las maniobras.

El precio de la gama arranca en 43.789 euros al contado o 41.800 euros financiados. La financiación contempla una entrada de 12.672,08 euros, 36 cuotas de 270 euros y una última de 26.255,77 euros.

Así es el Skoda Kodiaq más barato

La gama contempla alternativas de gasolina y diésel, además de distintas opciones electrificadas. El motor de acceso, la de la oferta, desarrolla 150 CV y 250 Nm. El Kodiaq acelera de 0 a 100 km/h en 9,1 segundos y alcanza 210 km/h. Su consumo combinado se sitúa en seis litros cada 100 kilómetros.

Skoda acompaña estas prestaciones con mantenimiento de carril y regulación automática de distancia. El conjunto no busca ofrecer sensaciones deportivas, sino suavidad y seguridad durante los viajes. Su comportamiento, la relación entre calidad y precio y el amplio equipamiento explican por qué el Kodiaq destaca entre los grandes SUV familiares.