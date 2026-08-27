Estética increíble, tamaño contenido y más económica que muchas rivales: esta Yamaha lo tiene todo

Coches y Motos 27 AGO 2026 - 20:13h.

Es una de las deportivas matriculables más potentes que hay en la marca de los diapasones

Yamaha tiene la moto perfecta para los desplazamientos por ciudad

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Cuando hablamos de las mejores propuestas de Yamaha, es obligatorio detenernos en la R9, una de las deportivas matriculables más potentes que hay en la marca de los diapasones, y de todo el mercado en general. Es una moto de referencia gracias a su extraordinaria potencia, su tamaño contenido y su precio, lo que provoca que prácticamente no tenga rivales. Y, por si fuera poco, también se puede limitar en caso de que tengas el carné A2.

Toma la base de otra moto icónica como la MT 09, pero adaptándola para hacerla más deportiva y completa, y el resultado es excepcional, como salta a la vista. Tiene un motor de tres cilindros con una potencia declarada de 119 CV, que te permite sentir la adrenalina y divertirte cada vez que te subes a ella, aunque lo más importante es su parte ciclo, con componentes de primer nivel. Entre ellos, se encuentran los frenos, las suspensiones o la pinza de anclaje radial.

El diseño se caracteriza por su faro central y afilado, mientras que también incorpora unos alerones que le dan un aire a las de MotoGP. Y si pasamos a la electrónica, todo se gestiona a través de una IMU de seis ejes, que gestiona la entrega de potencia, el control de tracción, el sistema de control anti-deslizamiento, el control de frenado o el control anti-wheelie. Pasando a la instrumentación, hay que destacar su pantalla TFT de cinco pulgadas, que te da la información necesaria en todo momento.

El precio de la Yamaha R9 se queda en unos aceptables 13.999 euros

Conseguir la Yamaha R9 no implica de ningún desembolso estratosférico. Y este es uno de los platos fuertes y de los motivos por los que merece tanto la pena conseguir esta moto, al bastar con 13.999 euros para tenerla en el garaje.