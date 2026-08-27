Coches y Motos 27 AGO 2026 - 15:18h.

Recién renovado, alto confort, mecánica híbrida y equipamiento tecnológico, pero un precio muy ajustado

Citroën tiene un modelo en el top 10 en España

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El Citroën C5 Aircross quiere ser algo más que otro SUV de aspecto moderno. Su prioridad continúa siendo la comodidad familiar. La carrocería crece hasta 4,50 metros y la batalla alcanza 2,73 metros. El espacio interior y la suspensión Advanced Comfort buscan convertir los desplazamientos largos en viajes más descansados.

Su gran argumento aparece al abrir el portón. El maletero ofrece 720 litros con cinco plazas disponibles, una cifra superior a la habitual en su categoría. Al abatir los respaldos, el volumen aumenta hasta 1.630 litros. El C5 Aircross permite transportar equipaje, compras o material infantil sin demasiadas complicaciones.

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El confort de siempre, la tecnología del futuro y precio más que ajustado

Citroën anuncia la gama desde 28.990 euros al contado. La alternativa de entrada reduce esa cantidad hasta 26.990 euros mediante financiación. La oferta coloca al modelo frente al Kia Sportage, Nissan Qashqai y Renault Austral. Conviene revisar las condiciones, pero el precio resulta competitivo por tamaño y dotación.

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La mecánica combina un motor de gasolina 1.2 turbo con tecnología híbrida ligera de 48 voltios. Desarrolla 145 CV y 230 Nm. Una transmisión automática de doble embrague y seis velocidades mueve las ruedas. La asistencia eléctrica reduce el consumo y permite obtener la etiqueta ECO de la DGT.

A pesar de su tamaño y su potencia, solo 5,4 litros cada 100 km

El C5 Aircross acelera de 0 a 100 km/h en 11,2 segundos y alcanza 201 km/h. No busca prestaciones deportivas. Su orientación está relacionada con la suavidad y la eficiencia. Citroën homologa 5,4 litros cada 100 kilómetros y emisiones de 122 g/km según el ciclo WLTP.

La gama dispone de cuatro acabados: You, Plus, Business y Max. El You incorpora llantas de 19 pulgadas, faros LED y cristales traseros tintados. Dentro aparecen climatizador bizona, instrumentación digital de 10 pulgadas y una pantalla multimedia de 13 pulgadas con navegador, conectividad para teléfonos y cargador inalámbrico.

El equipamiento también incluye acceso sin llave, control de crucero adaptativo con Stop&Go y cámara posterior. Añade sensores delanteros y traseros, mantenimiento de carril, reconocimiento de señales y llamada de emergencia.