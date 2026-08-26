Gonzalo Serrano pone a prueba el Jeep Grand Cherokee 4xe Summit: 380CV y un precio que sorprende

Alberto Cercós García 26 AGO 2026 - 18:39h.

En MQC ponen a prueba, con Gonzalo Serrano, el Jeep Grand Cherokee 4xe Summit

Gonzalo Serrano prueba el SUV híbrido más 'premium' del mercado actual, el DS7

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El Jeep Grand Cherokee 4xe Summit representa el escalón más alto de la gama del fabricante estadounidense y ha pasado por las manos de Gonzalo Serrano en Más que coches. Un SUV de grandes dimensiones que combina una imagen imponente con una configuración híbrida enchufable de 380CV y la tradicional capacidad todoterreno de Jeep. Su precio es uno de sus grandes argumentos: según explicó Serrano durante la prueba, llegó a situarse en torno a los 100.000 euros y ahora puede encontrarse por unos 70.000-77.000 euros. “Un Jeep por ese dinero es una opción muy interesante”, destacó el periodista antes de ponerse al volante.

Por fuera, el Grand Cherokee mantiene intacta la identidad Jeep, con la característica parrilla de siete ranuras, una carrocería contundente y llantas de 21 pulgadas. Pero es en el habitáculo donde este Summit busca justificar su posicionamiento premium. Serrano destaca la combinación de cuero, aluminio y madera de roble, además de unos asientos con 16 posiciones de ajuste. También sobresalen el Head-Up Display, la visión nocturna, las cámaras con visión 360 grados y un retrovisor interior que puede funcionar como pantalla para mejorar la visibilidad trasera. “A mí me fascina de este coche: se han mantenido los botones físicos”, señala Serrano.

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El Jeep Grand Cherokee, en acción

Bajo el capó se encuentra un motor de gasolina de cuatro cilindros y dos litros, acompañado por dos unidades eléctricas que permiten alcanzar los 380CV combinados. Más allá de las cifras, el comportamiento sorprende a Serrano teniendo en cuenta el tamaño y los 2.434 kilos de peso: “El coche en carretera, a pesar del peso, a pesar del concepto, se comporta con dignidad”. Anuncia además 6,3 segundos en el 0-100 km/h y una autonomía eléctrica que ronda los 45 kilómetros en las condiciones descritas en el programa.

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El espacio es otro de los grandes argumentos del Grand Cherokee 4xe. El maletero permite transportar una enorme cantidad de equipaje y el interior ofrece unas cotas especialmente pensadas para viajar en familia. A ello se suma una configuración 4x4 que conserva la esencia de Jeep, con reductora y diferentes modos de conducción. La batería está protegida mediante una estructura específica y los componentes eléctricos están sellados para soportar el agua, reforzando su capacidad fuera del asfalto. “Es un Jeep. El sonido está muy claro”, resume Serrano, antes de calificar la combinación de lujo, tecnología, capacidad y 380CV como “muy apetecible”. Un modelo grande, caro y particular, pero especialmente interesante ahora que afronta la recta final de su comercialización en España.