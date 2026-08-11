El nuevo SUV de Nissan es, sin lugar a duda, el más bonito del catálogo

Coches y Motos 11 AGO 2026 - 11:07h.

El X-Trail se sitúa un escalón por encima del Qashqai

El nuevo Nissan es, para muchos, la mayor maravilla

Compartir







Nissan lleva muchos años siendo una de las marcas de referencia en el mercado SUV. El Qashqai fue uno de los grandes responsables de popularizar este tipo de vehículos en Europa y el Juke consiguió trasladar la misma fórmula a un tamaño más compacto. Sin embargo, si hay un modelo que actualmente destaca por presencia, diseño y empaque dentro de la gama japonesa, ese es el Nissan X-Trail.

Con 4,68 metros de longitud, el X-Trail se posiciona como la alternativa familiar dentro del catálogo de Nissan. Su tamaño es considerablemente superior al del Qashqai y eso le permite ofrecer un habitáculo más amplio, un gran maletero y la posibilidad de contar con hasta siete plazas.

PUEDE INTERESARTE El futuro del Nissan Qashqai no está nada claro

Estéticamente, también representa uno de los diseños más conseguidos de Nissan. El frontal combina una gran parrilla con unos grupos ópticos divididos, mientras que los marcados pasos de rueda y las protecciones inferiores aportan la dosis necesaria de robustez. El resultado es un SUV elegante, pero sin perder esa imagen aventurera tradicionalmente asociada al X-Trail.

El Nissan X-Trail e-POWER ofrece más de 200 CV

Uno de los elementos más interesantes del X-Trail está en su tecnología híbrida e-POWER. A diferencia de los híbridos convencionales, el motor de gasolina no se encarga directamente de impulsar las ruedas, sino que funciona principalmente como generador de electricidad. Es el motor eléctrico el responsable de proporcionar movimiento al vehículo.

PUEDE INTERESARTE Nissan recupera su mejor todoterreno

Esta configuración permite disfrutar de una respuesta inmediata y especialmente suave, similar a la que ofrece un coche eléctrico, pero sin necesidad de conectar el vehículo a un punto de carga.

La versión e-POWER de tracción delantera desarrolla 204 CV, una cifra suficiente para mover con soltura un SUV de estas dimensiones. Además, cuenta con la etiqueta ECO de la DGT y registra un consumo homologado que puede situarse alrededor de los 5,7 l/100 km.

Para quienes necesitan mayor capacidad de tracción existe la versión e-4ORCE, que incorpora tracción total eléctrica y eleva la potencia conjunta hasta los 213 CV. Esta variante resulta especialmente interesante para circular por carreteras de montaña, superficies deslizantes o condiciones meteorológicas complicadas.

Hasta siete plazas y un interior muy tecnológico

La practicidad es otro de los grandes argumentos del Nissan X-Trail. Puede configurarse con cinco o siete plazas, algo que lo convierte en una opción especialmente interesante para familias que necesitan transportar ocasionalmente a más pasajeros.

En las versiones de cinco plazas, el maletero ofrece alrededor de 575 litros de capacidad, permitiendo transportar sin demasiados problemas el equipaje necesario para unas vacaciones familiares.

El interior también muestra la evolución experimentada por Nissan durante los últimos años. El conductor dispone de instrumentación digital y una gran pantalla central para controlar el sistema multimedia. A ello se suman conectividad para smartphones y numerosos asistentes de seguridad y conducción.

El confort también ocupa un lugar prioritario. La suspensión está configurada para absorber correctamente las irregularidades del asfalto, mientras que el buen aislamiento acústico permite afrontar viajes largos con comodidad.

El Nissan X-Trail reúne así muchos de los argumentos que busca actualmente una familia: mucho espacio, posibilidad de siete plazas, más de 200 CV, etiqueta ECO y un sistema híbrido diferente. Pero añade además una estética especialmente conseguida. Una combinación que permite considerarlo uno de los SUV más completos de Nissan y, para muchos, también el más bonito de todo su catálogo.