BMW democratiza la adventure más deseada de su catálogo en 2026 con una nueva versión de acceso

Coches y Motos 06 AGO 2026 - 20:20h.

Una de las mejores compras que se pueden hacer a día de hoy

La nueva BMW es la moto más atractiva que ha fabricado BMW en los últimos años

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Desde BMW han acercado a todos una de sus motos adventure más cotizadas y solicitadas, la F 800 GS, que se ha convertido en la más buscada dentro de su catálogo en este año 2026. Es una moto con clara orientación asfáltica, una trail de media cilindrada que se ha renovado y actualizando a lo largo de los últimos años, hasta acabar por consagrarse en una de las mejores compras que se pueden hacer a día de hoy. Y encima, tiene un precio más al alcance que nunca para todas las economías.

Tiene una importante capacidad de empuje gracias a su motor de 895 centímetros cúbicos de cilindrada, que entrega una potencia total de 87 CV, aunque existe la posibilidad de limitarla para los usuarios que únicamente cuenten con el carné A2. Incorpora dos modos distintos de conducción, control dinámico de tracción y ABS Pro, todos con funcionalidad con la moto inclinada, y de forma opcional, se le pueden equipar una serie de extras.

El motor va anclado a un chasis de acero, al que le acompañan unas suspensiones más modestas, con una horquilla convencional sin posibilidad de regulación y un mono amortiguador regulable en precarga. En el equipamiento, lo que más llama la atención y la hace destacar es la pantalla TFT de 6,5 pulgadas que tiene incorporada, que antes era analógica, y ahora es digital, que tiene conectividad móvil. Y de serie, también se añade la iluminación full LED o los puños calefactables.

La BMW F 800 GS nunca ha sido tan barata como hasta ahora

Comprar la BMW F 800 GS nunca ha sido tan fácil y económico como hasta ahora, pues hemos descubierto que le han colocado un precio irrisorio, que te permite conseguir esta increíble moto si desembolsas un total de 11.180 euros.