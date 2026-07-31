El nuevo Volkswagen es, para la mayoría, el modelo más atractivo del catálogo

Coches y Motos 31 JUL 2026 - 06:50h.

Volkswagen tiene un nuevo miembro en su familia de eléctricos

Volkswagen reduce la gama de uno de sus modelos estrella

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Volkswagen ha sido una marca continuista en cuestiones de diseño. Sus coches evolucionan, pero no rompen con lo anterior. El nuevo ID. Cross cambia esa dinámica. Tiene una imagen más atrevida, una carrocería compacta y detalles futuristas. Para muchos, puede convertirse en el modelo más atractivo del catálogo alemán.

Su planteamiento resulta muy lógico. Se sitúa en un segmento que sigue creciendo y combina dimensiones urbanas con una apariencia muy robusta. El Renault 4, el Ford Puma Gen-E y el Kia EV3 serán sus rivales. Frente a ellos, Volkswagen aporta una imagen reconocible, tecnología y un interior pensado para el uso diario.

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Así es la nueva joya eléctrica de Volkswagen

Mide 4,15 metros de largo y su batalla alcanza los 2,60 metros. Es fácil de manejar en ciudad, pero aprovecha el espacio. El maletero ofrece 475 litros, una cifra notable para un SUV de este tamaño. Abatiendo los asientos traseros, la capacidad aumenta hasta 1.340 litros y permite transportar objetos voluminosos.

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El acabado Life parte de 36.628 euros, mientras que el Style eleva el precio hasta 40.478 euros. La diferencia no es pequeña. Sin embargo, las terminaciones ofrecen una dotación amplia. La primera ya cubre las necesidades. La segunda busca un aspecto más sofisticado y añade elementos propios de modelos superiores.

Una versión mecánica y dos acabados a elegir en su lanzamiento

Existe una mecánica. Utiliza un motor eléctrico de 211 CV y una batería NMC de 52 kWh. Homologa 426 kilómetros de autonomía WLTP y alcanza 160 km/h. Admite cargas rápidas de hasta 105 kW en corriente continua. Obtiene la etiqueta CERO, una ventaja para circular por grandes ciudades.

El ID. Cross Life incluye llantas de 19 pulgadas, faros LED y climatizador bizona. Equipa pantalla táctil de 12,9 pulgadas, cuadro digital, Android Auto y Apple CarPlay. Suma cámara trasera, sensores de aparcamiento, control de crucero adaptativo, reconocimiento de señales y asistente de frenada con detección de peatones.

El acabado Style refuerza la vertiente más vistosa. Añade llantas de 20 pulgadas, faros Matrix LED y cristales posteriores oscurecidos. Dentro incorpora iluminación ambiental con 30 colores, asientos deportivos calefactados y volante térmico. La cámara de 360 grados completa un eléctrico práctico, equipado y diferente a los Volkswagen tradicionales.