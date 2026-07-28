Te va a recordar al Renault 5, pero es más deportivo, con versión GT y, para algunos, más atractivo

Coches y Motos 28 JUL 2026 - 00:15h.

Lamentablemente, no hay noticias de que la versión GT vaya a llegar a Europa

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El Renault 5 ha demostrado que un eléctrico puede mirar al pasado sin resultar anticuado. Su diseño mezcla nostalgia y tecnología. El nuevo GWM ORA 5 sigue una receta parecida, aunque con personalidad. Tiene formas redondeadas, una presencia juvenil y una imagen que, para algunos, puede resultar más atractiva.

La marca quiere llevar esa propuesta un paso más allá. GWM ha publicado un teaser con dos variantes de aspecto deportivo. La primera recibe el nombre de ORA 5 Sport. La segunda es el ORA 5 GT. Ambas buscan transformar un coche simpático en un compacto con mayor carácter.

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El Sport apuesta por una carrocería bitono. Combina el rojo de la carrocería con un techo blanco, una fórmula llamativa. También incorpora pinzas de freno rojas y llantas más grandes. En el techo aparece un sistema LiDAR, una tecnología habitual en las versiones eléctricas comercializadas por la marca en China.

El ORA 5 GT va más lejos. El teaser permite distinguir un labio delantero y un alerón trasero. Son elementos que refuerzan la aerodinámica y endurecen su imagen. La unidad mostrada no parece llevar LiDAR. Sin embargo, la toma de carga situada en la aleta confirma que estamos ante una variante eléctrica.

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Tres versiones mecánicas para Europa

Todavía quedan detalles por conocer. Tampoco se sabe si estas dos versiones llegarán a los concesionarios europeos. Pero el ORA 5 convencional sí tendrá una gama variada. En Europa se ofrecerá como eléctrico, híbrido y gasolina. Una estrategia poco habitual, pensada para adaptarse a conductores con necesidades diferentes.

La opción eléctrica desarrolla 204 CV y utiliza una batería LFP de 58,3 kWh. Su autonomía prevista ronda los 435 kilómetros WLTP. Por encima aparece el híbrido, que combina un motor de gasolina 1.5 turbo con un sistema eléctrico. Entrega 223 CV, 476 Nm y anuncia 5,1 l/100 km.

La tercera alternativa mantiene un motor 1.5 turbo. Se asocia a una caja DCT de siete velocidades. Homologa unos 6,4 litros cada 100 kilómetros y alcanza 190 km/h. Con esta gama y las versiones deportivas, el ORA 5 quiere ser algo más que otro compacto: una alternativa llamativa al Renault 5.