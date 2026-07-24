Coches y Motos 24 JUL 2026 - 19:57h.

Mejora en todo a la generación anterior, pero manteniendo un precio muy ajustado

Renault convierte el Twingo en un Dacia

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El nuevo Citroën C3 Aircross ya no es aquel SUV pequeño de la generación anterior. Ha crecido considerablemente y ahora ofrece un habitáculo más amplio que el Renault Captur. Por tamaño se acerca a modelos como los Kia Niro, SEAT Ateca o Dacia Duster. Sin embargo, mantiene un precio propio de una categoría inferior.

Su carrocería alcanza los 4,39 metros de longitud y 1,64 metros de altura. Estas proporciones mejoran la sensación de amplitud y facilitan el acceso al interior. El maletero ofrece 410 litros, suficientes para el equipaje habitual de una familia. Los respaldos posteriores pueden abatirse en una proporción 60:40 para ganar capacidad de carga.

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El Citroën C3 Aircross es mucho mejor que antes, pero mantiene un precio ajustado

Citroën anuncia el C3 Aircross desde 18.540 euros al contado. La cifra baja hasta los 17.540 euros financiando la compra. Esta modalidad exige una entrada de 4.499,63 euros y permite pagar 119 euros mensuales. Al finalizar queda una última cuota de 12.336,33 euros. Conviene valorar el coste total antes de decidir.

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La versión incluida en la promoción utiliza un motor de gasolina 1.2 PureTech de 100 CV y 205 Nm de par máximo. Está asociado a una caja manual de seis velocidades y tracción delantera. Es una mecánica sencilla, pensada para quienes buscan un vehículo práctico sin asumir el coste de sistemas híbridos o transmisiones automáticas.

Más espacio, mejores prestaciones y más equipamiento por un precio similar

Acelera de 0 a 100 km/h en 10,1 segundos y alcanza una velocidad máxima de 182 km/h. Su consumo mixto es de 6,2 litros cada 100 kilómetros. Las cifras permiten afrontar desplazamientos urbanos y viajes por carretera. No es deportivo, pero ofrece una respuesta suficiente para un uso familiar normal.

El acabado básico YOU incluye aire acondicionado, sensores traseros de aparcamiento y encendido automático de luces. También incorpora firma luminosa LED, retrovisores eléctricos y seis airbags. El puesto de conducción C-Zen Lounge cuenta con Head-up Display y soporte para el teléfono. Las llantas son de 16 pulgadas con tapacubos.

Uno de sus elementos más interesantes es la suspensión Citroën Advanced Comfort con amortiguadores hidráulicos progresivos. Esta solución prioriza la comodidad y filtra mejor las irregularidades. Añade además un paquete de seguridad y asiento del conductor regulable en altura. Por 17.540 euros, pocos SUV ofrecen tanto.