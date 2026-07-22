Más bonito y, para muchos, mejor que el SEAT León y con una calidad que sorprende

eldesmarque.com 22 JUL 2026 - 03:31h.

La opción compacta que eligen los amantes de lo deportivo

Seat prepara la despedida del Ateca

Compartir







El SEAT León lleva años siendo uno de los compactos más equilibrados del mercado. Comparte buena parte de su base técnica con el Cupra León, pero ambos han seguido caminos diferentes. El modelo de Cupra apuesta por una imagen más agresiva, un interior más elaborado y un comportamiento deportivo. Para muchos, también resulta más atractivo.

Renovado en 2025, el Cupra León estrenó un frontal más expresivo y una nueva firma luminosa. Lo curioso es que la versión de acceso apenas se diferencia exteriormente del potente VZ de 300 CV. Mantiene los elementos que le aportan carácter. Entre ellos aparecen las llantas de 18 pulgadas, los cristales oscurecidos y los faros Full LED.

PUEDE INTERESARTE Seat tiene una nueva maravilla

Como el Seat León, pero mejor en casi todo

El precio anunciado por Cupra comienza en 31.632 euros. No es un compacto económico, pero ofrece una presentación cercana a la de modelos de orientación prémium. Los materiales transmiten solidez y los ajustes están cuidados. También mejora la sensación de calidad mediante una instrumentación digital, una pantalla central y un diseño interior más deportivo.

PUEDE INTERESARTE Seat prepara la despedida del Ateca

La variante más asequible utiliza un motor de gasolina 1.5 eTSI de 150 CV y 250 Nm de par máximo. Cuenta con un sistema microhíbrido de 48 voltios. La transmisión automática DSG de siete velocidades envía la potencia a las ruedas delanteras. Gracias a esta electrificación, obtiene la etiqueta ECO de la DGT.

Carácter deportivo y muy premium

Necesita 8,7 segundos para pasar de 0 a 100 km/h y puede alcanzar los 214 km/h. Su consumo medio es de seis litros cada 100 kilómetros. Sin ser un deportivo extremo, resulta rápido y agradable. La dirección precisa y el buen control de la carrocería permiten disfrutar de un comportamiento ejemplar en carreteras con curvas.

El equipamiento incluye climatizador de tres zonas, navegador y acceso sin llave. También dispone de Android Auto, Apple CarPlay y Cupra Digital Cockpit. Añade control de crucero adaptativo, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, mantenimiento de carril y varios airbags. Los retrovisores son eléctricos, calefactables y abatibles.