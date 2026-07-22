eldesmarque.com 22 JUL 2026 - 01:50h.

Fiabilidad japonesa, espacio para toda la familia y mucha eficiencia

Honda tiene la que, para muchos, es la moto imbatible en ciudad

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Honda nunca se ha caracterizado por crear los SUV más atrevidos. El nuevo CR-V cambia esa percepción. Su diseño es más elegante, musculoso y refinado que el de sus antecesores. Mantiene la personalidad de la marca, pero añade una presencia casi prémium. Para muchos, es el todocamino más atractivo fabricado hasta ahora por Honda.

Su carrocería alcanza los 4,71 metros de longitud y la distancia entre ejes supera los 2,70 metros. No es un SUV compacto. Por tamaño se acerca a modelos alemanes de categorías superiores. También transmite una sensación de solidez comparable a la de algunos Audi, BMW o Mercedes considerablemente más caros.

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El SUV de Honda para los viajes largos de toda la familia

El espacio está muy bien aprovechado. Las plazas posteriores permiten viajar con comodidad y el acceso resulta sencillo. El maletero ofrece 579 litros, suficientes para las necesidades de una familia. Al plegar la segunda fila, la capacidad aumenta hasta los 1.634 litros. Una cifra que permite transportar objetos grandes sin demasiadas complicaciones.

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Honda confía en una mecánica híbrida ya conocida. Combina un motor de gasolina 2.0 i-VTEC de 145 CV con una unidad eléctrica de 135 kW. El sistema desarrolla conjuntamente 184 CV. Está asociado a una transmisión automática CVT y puede elegirse tanto con tracción delantera como con un sistema de tracción total.

Muy eficiente y todavía mejor en equipamiento

No es un modelo deportivo, aunque ofrece prestaciones suficientes. Acelera de 0 a 100 km/h en nueve segundos y alcanza los 194 km/h. El consumo medio homologado es de 5,9 l/100 km. Su principal virtud aparece en marcha. Resulta suave, silencioso y cómodo, pero mantiene un comportamiento estable cuando aumenta el ritmo.

La gama comienza en 45.445 euros financiando la compra o 46.645 euros al contado. El acabado Elegance incluye volante calefactable, cargador inalámbrico y techo panorámico. También incorpora cuadro digital de 10,2 pulgadas, pantalla multimedia de nueve pulgadas, acceso inteligente, cámara trasera y portón eléctrico con apertura sin manos. Mientras que el paquete Honda Sensing 360 aporta un completo conjunto de asistentes de seguridad. También incluye faros LED y sensores de aparcamiento delanteros y traseros.