Más completo y, para la mayoría, mejor que el Citroën C5 y con un equilibrio difícil de igualar

Coches y Motos 21 JUL 2026 - 18:05h.

Renault tiene un SUV pionero en diseño que sigue siendo una referencia

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El mercado de los SUV compactos sigue creciendo y cada vez son más los conductores que buscan un vehículo capaz de combinar diseño, eficiencia, confort y un buen equipamiento sin disparar el presupuesto. En ese escenario, el Renault Arkana se ha convertido en una de las propuestas más interesantes de los últimos años. Su estética de SUV coupé, su eficiente sistema híbrido y un comportamiento muy equilibrado hacen que muchos lo sitúen entre las mejores alternativas del segmento, incluso por delante de modelos tan consolidados como el Citroën C5 Aircross.

Además, las campañas comerciales actuales permiten acceder al Arkana en condiciones especialmente atractivas, reforzando todavía más su posición como uno de los SUV híbridos con mejor relación entre precio, tecnología y prestaciones.

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Un diseño diferente con un sistema híbrido muy eficiente

Uno de los principales argumentos del Renault Arkana es su diseño. Mientras muchos SUV optan por líneas más convencionales, el modelo francés apuesta por una silueta coupé que le aporta una imagen mucho más dinámica y elegante. La caída del techo, los pasos de rueda marcados y un frontal moderno consiguen darle una personalidad propia que sigue llamando la atención varios años después de su lanzamiento.

Pero el Arkana no solo destaca por su aspecto exterior. En el interior ofrece una presentación moderna, con una instrumentación completamente digital y un sistema multimedia de manejo sencillo. El salpicadero mantiene un diseño limpio y bien organizado, mientras que los materiales utilizados transmiten una sensación de calidad superior a la que muchos esperan en este segmento.

Otro de sus puntos fuertes es la habitabilidad. Aunque su línea de techo pueda hacer pensar lo contrario, las plazas traseras ofrecen espacio suficiente para que cuatro adultos viajen con comodidad, mientras que el maletero mantiene una capacidad muy competitiva, permitiendo afrontar tanto el uso diario como viajes familiares con equipaje.

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La mecánica híbrida es uno de los grandes atractivos del modelo. Gracias a un sistema autorrecargable de 145 CV, el Renault Arkana puede circular durante buena parte de los trayectos urbanos utilizando únicamente el motor eléctrico, reduciendo significativamente el consumo de combustible sin necesidad de conectarlo a un enchufe. Esta solución resulta especialmente interesante para quienes realizan desplazamientos diarios por ciudad y quieren disfrutar de la etiqueta ECO sin modificar sus hábitos de conducción.

Un comportamiento muy equilibrado para cualquier tipo de recorrido

Más allá del diseño y la eficiencia, el Renault Arkana destaca por su comportamiento dinámico. La puesta a punto del chasis consigue un equilibrio muy logrado entre confort y estabilidad. La suspensión absorbe con eficacia las irregularidades del asfalto, mientras que la dirección ofrece un tacto preciso que facilita tanto las maniobras en ciudad como la conducción por carretera.

En autopista también transmite una agradable sensación de aplomo, con un buen aislamiento acústico y una respuesta progresiva del sistema híbrido que favorece una conducción relajada y confortable. No pretende ser un SUV deportivo, pero sí uno de los más agradables para convivir con él todos los días.

El equipamiento es otro de sus argumentos. Dependiendo de la versión elegida, puede incorporar control de crucero adaptativo, asistentes de mantenimiento de carril, frenada automática de emergencia, cámara de visión de 360 grados, climatizador automático, conectividad inalámbrica para smartphones y numerosos sistemas de ayuda a la conducción que mejoran tanto la seguridad como la comodidad.

Todo ello convierte al Renault Arkana en una opción especialmente recomendable para quienes buscan un único coche capaz de desenvolverse con soltura en cualquier situación. Su combinación de diseño, tecnología, eficiencia y confort explica por qué muchos compradores lo consideran una alternativa más completa que otros SUV de su categoría y uno de los modelos híbridos más equilibrados disponibles actualmente.