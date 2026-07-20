Coches y Motos 20 JUL 2026 - 22:14h.

Similar al Kia Sportage y solo 4,5 litros cada 100 km

Toyota tiene el que, para muchos, es el mejor motor de gasolina

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El Toyota Yaris Cross se ha convertido en uno de los híbridos urbanos más populares. Sin embargo, no es la única alternativa disponible por ese precio. El renovado Kia Niro parte de 22.530 euros. Cuesta como un SUV pequeño, pero ofrece más espacio, un equipamiento muy completo y la garantía de siete años de la marca coreana.

Kia ha actualizado recientemente el Niro para mantenerlo competitivo. Su diseño continúa siendo diferente y reconocible, aunque conserva un planteamiento eminentemente práctico. No busca una imagen excesivamente deportiva. Su prioridad es ofrecer comodidad, eficiencia y facilidad de uso. Una combinación pensada para familias y conductores que recorren muchos kilómetros durante el año.

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La alternativa híbrida para urbanitas que no quieren renunciar a nada

Con 4,42 metros de longitud, el Niro es más grande que muchos SUV urbanos. Esa diferencia se nota especialmente en las plazas traseras y en el maletero. Ofrece 451 litros de capacidad, suficientes para transportar equipaje sin demasiadas limitaciones. Al plegar la segunda fila, el volumen aumenta hasta los 1.445 litros.

Frente a los Toyota C-HR, MG ZS Hybrid+ y Hyundai Kona, el Niro responde con espacio, eficiencia y abundante tecnología. La garantía de siete años refuerza todavía más la propuesta. Y por 22.530 euros, pocos híbridos consiguen ofrecer una combinación tan equilibrada y completa.

Así es el Kia Niro más económico

Su sistema híbrido entrega 138 CV y 265 Nm de par máximo. No ofrece prestaciones deportivas, pero responde con suavidad y resulta agradable en recorridos urbanos. Necesita 11,1 segundos para acelerar de 0 a 100 km/h y alcanza los 170 km/h. Son cifras suficientes para circular con solvencia y afrontar viajes por autopista.

La gran ventaja aparece al revisar el gasto de combustible. El Kia homologa solamente 4,5 litros cada 100 kilómetros. La asistencia eléctrica reduce el esfuerzo del motor de gasolina y permite circular de manera más eficiente. No necesita conectarse a un enchufe. El conductor puede utilizarlo como cualquier vehículo convencional, sin preocuparse por las recargas.

El acabado de acceso Concept ya incluye faros LED, llantas de aleación de 16 pulgadas y climatizador bizona. También incorpora llave inteligente, arranque mediante botón y cámara trasera. La pantalla multimedia de 12,3 pulgadas dispone de Kia Connect, Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos. Añade sensores de aparcamiento delanteros y traseros. La gama se completa con los acabados Drive y Emotion.