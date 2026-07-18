Más completo y, para la mayoría, mejor que el Seat Ateca y con una conducción que sorprende

Coches y Motos 18 JUL 2026 - 23:36h.

El Skoda Karoq es uno de los C-SUV más infravalorados del mercado

Seat tiene una nueva maravilla

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El Skoda Karoq es uno de esos SUV que, sin hacer demasiado ruido, ha conseguido convertirse en una de las opciones más recomendables de su categoría. Comparte plataforma y numerosos elementos con otros modelos del Grupo Volkswagen, pero ha sabido encontrar su propia personalidad gracias a una combinación de amplitud, calidad, equipamiento y comportamiento dinámico que convence desde el primer momento. Para muchos conductores representa una alternativa incluso más interesante que el Seat Ateca, especialmente por su mayor sensación de refinamiento y su enfoque eminentemente práctico.

Su diseño apuesta por la sobriedad, una característica que siempre ha definido a Skoda. Sin embargo, eso no significa que carezca de personalidad. El frontal transmite robustez gracias a una parrilla de generosas dimensiones y unos grupos ópticos de líneas marcadas, mientras que el perfil muestra unas proporciones equilibradas que le permiten mantener una imagen elegante y actual. No busca ser el SUV más llamativo del segmento, pero sí uno de los que mejor envejece con el paso del tiempo.

El interior continúa esa misma filosofía. Todo está pensado para resultar funcional y agradable de utilizar. Los materiales presentan un buen nivel de calidad, los ajustes transmiten solidez y la ergonomía está especialmente cuidada. Cada botón y cada mando se encuentran donde el conductor espera encontrarlos, facilitando enormemente el uso diario.

Espacio de sobra para el día a día y para viajar

Uno de los aspectos donde el Skoda Karoq sobresale claramente es en la habitabilidad. Las plazas delanteras ofrecen una posición de conducción cómoda y elevada, mientras que las traseras permiten viajar con amplitud incluso a pasajeros adultos. El espacio para las piernas y la altura disponible hacen que largos desplazamientos resulten mucho más confortables de lo habitual en este segmento.

El maletero es otro de sus grandes argumentos de compra. Con una capacidad superior a los 500 litros, se sitúa entre los mejores de su categoría y permite transportar equipaje para toda la familia sin dificultades. Además, Skoda añade numerosas soluciones prácticas repartidas por todo el habitáculo, como huecos portaobjetos, ganchos, compartimentos y elementos pensados para facilitar el día a día.

En cuanto a tecnología, el Karoq no se queda atrás. Puede incorporar cuadro de instrumentos digital, sistema multimedia con pantalla táctil de gran tamaño, compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay, navegador, cargador inalámbrico para smartphones, climatizador automático y un amplio conjunto de asistentes a la conducción que incrementan tanto la seguridad como el confort.

Una conducción que sorprende por equilibrio y confort

Aunque el Skoda Karoq tiene un marcado enfoque familiar, también destaca por ofrecer una conducción muy agradable. Su comportamiento transmite confianza desde los primeros kilómetros gracias a una dirección precisa, un chasis bien afinado y unas suspensiones que logran absorber eficazmente las irregularidades del firme.

En ciudad resulta cómodo por su buena visibilidad y facilidad para maniobrar, mientras que en carretera demuestra una estabilidad notable incluso cuando se circula cargado. El aislamiento acústico también merece una mención especial, ya que contribuye a crear un ambiente muy relajado durante los viajes largos.

La oferta mecánica incluye motores de gasolina y diésel de distintas potencias, disponibles con cambio manual o automático DSG. Algunas versiones también cuentan con tracción total, lo que amplía todavía más su versatilidad para quienes circulan habitualmente por zonas de montaña o carreteras con climatología complicada.

En definitiva, el Skoda Karoq sigue siendo uno de los SUV compactos más completos del mercado. Su excelente aprovechamiento del espacio, la calidad de construcción, el abundante equipamiento y una conducción que combina confort, estabilidad y facilidad de uso lo convierten en una compra muy inteligente para quienes buscan un vehículo práctico, fiable y preparado para acompañar a la familia durante muchos años.