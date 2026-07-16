La alternativa al Seat Arona, más barata, atractiva y con mejor maletero

Coches y Motos 16 JUL 2026 - 04:09h.

Una opción excelente para urbanitas que o quieren pagar por marca

Seat prepara la despedida del Ateca

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El segmento de los SUV urbanos está más competido que nunca. El Seat Arona sigue siendo una de las referencias. Sin embargo, cada vez son más los compradores que buscan opciones diferentes. Entre ellas destaca el Hyundai Bayon, un modelo que presume de un diseño muy personal, un precio más bajo y un maletero que supera al de muchos de sus rivales directos.

Uno de sus grandes argumentos es precisamente la relación entre lo que cuesta y lo que ofrece. El Hyundai Bayon Black Line está disponible desde 19.665 euros, una cifra muy competitiva dentro de su categoría. Además, apuesta por una imagen moderna y diferenciada que le permite desmarcarse de otros SUV pequeños, sin renunciar a un enfoque práctico para el uso diario.

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Un SUV urbano sencillo, pero muy eficaz

Bajo el capó encontramos un motor de gasolina 1.0 T-GDi de tres cilindros que desarrolla 90 CV y 172 Nm de par máximo. Se combina con una caja de cambios manual de seis velocidades y tracción delantera. Completa el 0 a 100 km/h en 11,9 segundos, alcanza 174 km/h de velocidad máxima y homologa un consumo medio de 5,9 litros cada 100 kilómetros, una cifra razonable para un modelo de estas características.

Otro de sus puntos fuertes es el equipamiento. Incluso el acabado Black Line incorpora de serie faros LED, cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas, pantalla multimedia del mismo tamaño con navegador, Android Auto y Apple CarPlay, cámara de visión trasera, sensores de aparcamiento, climatizador manual, control de crucero y volante multifunción revestido en cuero.

La seguridad también está muy presente. El Bayon incluye asistentes como el frenado automático de emergencia con detección de vehículos, peatones y ciclistas, sistema de mantenimiento de carril, asistente de cambio involuntario de carril, control inteligente del límite de velocidad, ayuda al arranque en pendiente y llamada automática de emergencia e-Call.

En el apartado práctico también convence. Su maletero de 411 litros ofrece una capacidad superior a la del Seat Arona, lo que facilita el transporte de equipaje, carritos infantiles o las compras de la semana. A ello se suma un interior bien aprovechado y una postura de conducción elevada, dos cualidades muy apreciadas por quienes buscan un coche cómodo para el día a día.