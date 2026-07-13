La Yamaha más bonita de la historia de la marca es de 1984

Coches y Motos 13 JUL 2026 - 07:12h.

Yamaha ha creado a lo largo de su historia, cuál es la más bonita de todos

Yamaha tiene la mejor crossover deportiva accesible

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Es difícil elegir, dentro de todo el arsenal de motos que Yamaha ha creado a lo largo de su historia, cuál es la más bonita de todos. Pero los amantes más fieles de la marca no tienen dudas y coinciden en señalar la RZV 500 R como la mejor de todos los tiempos, pues combina lo mejor de todos los mundos, con una estética imponente que todavía se recuerda a día de hoy, y con una serie de características muy avanzadas para el momento en el que se creó, en el año 1984.

Se trata de una moto deportiva con motor V4 de dos tiempos, ligera, pero con una potencia a la altura de las mejores de la historia, gracias a sus 87 CV, con un chasis en aluminio soldado a mano. El peso neto es de 160 kilos, lo que hacía que fuera tan divertida y fácil de manejar, digna de las mejores motos de competición que han sacado nunca en la marca de los diapasones. Pero es que la cosa no acaba aquí, ni mucho menos…

Porque el conjunto de suspensiones, frenos y ruedas también la hace tan peculiar, con una horquilla convencional con el sistema de anti-hundimiento del momento, además de unas ruedas de 16 pulgadas delante y 18 pulgadas detrás. Los neumáticos también le permiten tener un agarre increíble, y darle el mejor rendimiento, otorgándole una exclusividad digna de las mejores. Y esto se acaba reflejando en el precio final que tiene…

La Yamaha RZV 500 R tiene un precio descomunal

Todavía se pueden encontrar algunos ejemplares de la Yamaha RZV 500 R a la venta de segunda mano, pero no demasiados. Y la exclusividad que la caracteriza provoca que sea tan costosa, teniendo que desembolsar un total de 80.000 euros para poder adquirirla.