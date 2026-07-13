Más moderno y, para muchos conductores, mejor que el Peugeot 3008; perfecto para el día a día y las escapadas

Coches y Motos 13 JUL 2026 - 05:37h.

El SUV para todo lo tiene Volkswagen: versiones mecánicas para todos los gustos

Peugeot llama al 208 a revisión

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Los SUV compactos viven uno de sus momentos más competitivos. Cada vez ofrecen más tecnología, mejores consumos y un mayor nivel de confort. En ese escenario, el Volkswagen Tiguan se mantiene como una de las referencias del segmento. Muchos conductores lo sitúan incluso por delante del Peugeot 3008 por su equilibrio general, su gran capacidad de carga y la amplia variedad de versiones disponibles.

Uno de sus puntos fuertes es la practicidad. Mide 4,539 metros de largo, 1,842 metros de ancho y tiene una batalla de 2,676 metros. A ello suma un enorme maletero de 652 litros, una cifra que lo convierte en un excelente compañero para viajar en familia o afrontar el día a día con total comodidad. Entre sus principales rivales figuran el Kia Sportage, el Renault Austral, el Nissan Qashqai y el propio Peugeot 3008.

Una gama muy completa para una de las opciones más inteligentes del momento

La gama arranca con un motor de gasolina 1.5 eTSI asistido por un sistema microhíbrido. Desarrolla 130 CV y 220 Nm de par. Va asociado a un cambio automático DSG de siete velocidades y tracción delantera. Gracias a la electrificación ligera obtiene la etiqueta ECO de la DGT. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,6 segundos, alcanza 198 km/h y homologa un consumo medio de 6,1 litros cada 100 kilómetros.

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Quien busque más prestaciones dispone de una oferta muy completa. Hay variantes microhíbridas de 150, 204 y 265 CV, además de motores diésel de 150 y 193 CV. De esta forma, el Tiguan puede adaptarse tanto a quienes recorren muchos kilómetros como a quienes priorizan el rendimiento.

El acabado de acceso ya incorpora un equipamiento muy completo. Incluye faros y pilotos LED, llantas de aleación de 17 pulgadas, Digital Cockpit Pro de 10,25 pulgadas, cámara de visión trasera, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, Lane Assist, Side Assist y conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto.

También hay versiones híbridas enchufabñes

La alternativa más eficiente es el Tiguan híbrido enchufable. Combina un motor 1.5 turbo con otro eléctrico para desarrollar 204 CV y 350 Nm. Dispone de etiqueta CERO, acelera de 0 a 100 km/h en 8 segundos, alcanza 210 km/h y puede recorrer hasta 125 kilómetros en modo eléctrico. Además, homologa un consumo de solo 0,4 l/100 km con la batería cargada. También existe una versión superior de 272 CV.

El Volkswagen Tiguan parte de 35.581 euros al contado o 34.100 euros financiado, frente a un precio de catálogo de 40.109 euros. En el caso del híbrido enchufable, la tarifa arranca en 44.931 euros al contado o 40.100 euros financiado. Una oferta amplia y muy equilibrada para quienes buscan un SUV moderno, espacioso y preparado para cualquier tipo de uso.