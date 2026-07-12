MG pone al alcance el HS, el SUV híbrido enchufable que aprieta todavía más a las marcas tradicionales

Coches y Motos 12 JUL 2026 - 06:37h.

Este SUV PHEV es una de las mejores compras del mercado actual

El MG3 vuelve a estar a precio reventado

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El mercado de los SUV híbridos enchufables está viviendo un momento de gran competencia. Los fabricantes buscan ofrecer vehículos capaces de combinar una conducción eficiente en el día a día con la autonomía necesaria para realizar largos viajes sin depender exclusivamente de la recarga eléctrica. En este contexto, MG continúa reforzando su posición con el HS híbrido enchufable, un modelo que destaca por ofrecer una combinación muy equilibrada entre prestaciones, tecnología, espacio y un precio especialmente competitivo.

La marca británica, integrada en el grupo SAIC, ha conseguido hacerse un hueco en Europa apostando por una estrategia muy clara: ofrecer vehículos con un elevado nivel de equipamiento por un coste inferior al de muchos de sus rivales. El MG HS PHEV es probablemente uno de los mejores ejemplos de esta filosofía, ya que compite directamente con modelos muy consolidados del segmento sin disparar el presupuesto.

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Su diseño presenta una imagen moderna y elegante, con un frontal de líneas marcadas, una parrilla de gran tamaño y unos faros LED que aportan personalidad. La carrocería mantiene unas proporciones equilibradas, lo que le permite transmitir sensación de robustez sin perder un aspecto dinámico. Además, sus dimensiones lo convierten en una alternativa muy interesante para familias que necesitan un coche amplio para el uso diario y los viajes.

Un híbrido enchufable pensado para el uso diario

Uno de los grandes argumentos del MG HS híbrido enchufable es su sistema de propulsión. Gracias a la combinación del motor de gasolina con el propulsor eléctrico y una batería de gran capacidad, permite recorrer una importante distancia en modo completamente eléctrico antes de recurrir al motor térmico.

Esto hace posible que muchos conductores puedan completar sus desplazamientos cotidianos sin consumir combustible, algo especialmente interesante para quienes utilizan el coche para ir al trabajo, llevar a los niños al colegio o realizar trayectos urbanos frecuentes. Cuando llega el momento de afrontar un viaje largo, ambos motores trabajan conjuntamente para ofrecer buenas prestaciones y una autonomía total muy elevada.

El confort también juega un papel importante. La suspensión está orientada a ofrecer una conducción cómoda, mientras que el aislamiento del habitáculo contribuye a reducir el ruido durante la marcha. Todo ello convierte al HS en un SUV especialmente agradable para recorrer muchos kilómetros.

Mucho equipamiento y una relación calidad-precio difícil de igualar

Otro de los puntos fuertes del MG HS se encuentra en su interior. El habitáculo apuesta por un diseño moderno con instrumentación digital, una gran pantalla central para el sistema multimedia, conectividad con smartphones y una amplia lista de asistentes a la conducción que mejoran tanto la seguridad como el confort.

La calidad percibida también ha evolucionado respecto a generaciones anteriores, con materiales más cuidados y un diseño que transmite una mayor sensación de sofisticación. A ello se suma un amplio espacio para los ocupantes de las plazas traseras y un maletero que resulta suficiente para cubrir las necesidades de una familia.

Sin embargo, donde realmente marca diferencias es en su precio. MG continúa apostando por importantes promociones que permiten acceder a un SUV híbrido enchufable con etiqueta CERO por una cifra inferior a la de muchos competidores directos. Esa ventaja económica, unida a un equipamiento muy completo desde los acabados de acceso, está provocando que cada vez más compradores contemplen esta opción frente a modelos de fabricantes tradicionales.

En definitiva, el MG HS híbrido enchufable demuestra que es posible acceder a un SUV familiar amplio, bien equipado, eficiente y con un elevado nivel tecnológico sin realizar un desembolso excesivo. Una propuesta muy competitiva que continúa ganando protagonismo en uno de los segmentos más importantes del mercado y que obliga a las marcas de siempre a responder con ofertas cada vez más atractivas.