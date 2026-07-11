Rivaliza con el BMW X3 en sofisticación, aunque apuesta por un diseño mucho más moderno

Coches y Motos 11 JUL 2026 - 15:19h.

Un tapado entre los más premium a tener muy en cuenta

BMW o Mercedes no tienen un SUV premium como este

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En el mercado de los SUV premium casi todos los fabricantes siguen una receta parecida. Líneas sobrias. Interiores muy tecnológicos. Mucha calidad. Sin embargo, hay una marca que ha decidido recorrer un camino diferente. DS Automobiles apuesta por el diseño como principal argumento. Y el DS 7 es el mejor ejemplo de esa filosofía.

El DS 7 no pretende parecerse a los SUV alemanes. Juega otra partida. Su aspecto resulta muy diferente al de la mayoría de rivales. Tiene una imagen elegante, pero también muy atrevida. Además, ofrece un habitáculo amplio, materiales cuidados y un elevado nivel de confort. Todo ello acompañado por un maletero de 555 litros, ampliable hasta 1.752 litros, una capacidad ideal para quienes viajan con frecuencia. Entre sus alternativas encontramos modelos como el Audi Q3, el BMW X1 o el Mercedes GLA.

El DS 7 nunca ha estado tan barato

Actualmente ya no puede configurarse a medida, por lo que solo está disponible mediante unidades en stock. Los precios arrancan en 38.576 euros financiados o 40.063 euros al contado. La financiación contempla 35 cuotas de 330 euros, una entrada de 8.507,08 euros y una cuota final de 24.920,54 euros.

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La versión de acceso recurre a un motor BlueHDi de 130 CV y 300 Nm de par máximo. Está asociado a un cambio automático de ocho velocidades y a la tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,7 segundos, alcanza una velocidad máxima de 195 km/h y registra un consumo medio de apenas 5,5 l/100 km, una cifra muy competitiva para un SUV de su tamaño.

Todo rezuma calidad

El acabado de serie ya incorpora una dotación muy completa. Destacan los faros DS PIXEL LED VISION 3.0, las llantas de 19 pulgadas, el cuadro digital de 12,3 pulgadas, el sistema multimedia DS IRIS SYSTEM, el acceso y arranque manos libres, el climatizador bizona, la cámara trasera HD y los sensores de aparcamiento delanteros y traseros.

En el apartado de confort tampoco faltan detalles interesantes. Incluye asientos eléctricos y calefactados, parabrisas calefactado, iluminación Full LED, retrovisores eléctricos con memoria, frenada automática de emergencia, alerta de atención del conductor y un completo paquete de asistentes a la conducción.