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Coches y motos

Renault tiene un compacto que muchos consideran el más interesante del mercado por su relación calidad-precio

Renault Mégane E-Tech
Renault Mégane E-Tech. Renault
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No hace falta gastar una fortuna para conducir un compacto eléctrico bien equipado. Esa es la idea que defiende Renault con el Mégane E-Tech. Un modelo que ha sabido hacerse un hueco entre las referencias del segmento gracias a un equilibrio muy conseguido entre precio, tecnología, calidad y autonomía. Para muchos, es una de las compras más inteligentes del momento.

Su planteamiento resulta muy completo. Mide 4,20 metros de largo y ofrece una batalla de 2.685 mm, lo que se traduce en un habitáculo amplio para cuatro adultos. El maletero, con 440 litros, también cumple con nota para el uso diario y para viajar en familia. Entre sus principales rivales aparecen modelos como el Volkswagen ID.3, el Opel Astra o el Nissan Leaf, aunque el francés destaca por un interior especialmente cuidado.

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Renault Mégane E-Tech
Renault Mégane E-Tech. Renault

Elegancia, comportamiento, confort… es difícil decir en qué destaca más

La oferta actual también juega a su favor. Renault anuncia el Mégane E-Tech desde 34.574 euros al contado o 31.439 euros si se financia. Además, a esas cifras todavía pueden descontarse las ayudas del Plan Auto+, lo que reduce aún más el precio final y mejora su competitividad frente a otros eléctricos similares.

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La versión incluida en esta promoción desarrolla 218 CV y 300 Nm de par máximo. Equipa una batería de 63 kWh, suficiente para homologar hasta 468 kilómetros de autonomía según el ciclo WLTP. Completa el 0 a 100 km/h en 7,4 segundos, alcanza una velocidad máxima de 150 km/h y disfruta de la etiqueta CERO de la DGT, con todas las ventajas de movilidad que ello supone.

Renault Mégane E-Tech
Renault Mégane E-Tech. Renault

El equipamiento parece el de un premium

La gama se articula en torno a los acabados Techno y Esprit Alpine. Desde el primero ya incorpora un equipamiento muy completo. Destacan las llantas de aleación de 18 pulgadas, el cuadro de instrumentos digital, la pantalla multimedia openR Link de 9 pulgadas, compatibilidad con smartphones, climatizador automático bizona, cámara trasera, tarjeta manos libres y cargador AC de 7 kW.

La dotación de seguridad también sobresale. Incluye frenada automática de emergencia con detección de peatones y ciclistas, regulador de velocidad adaptativo, mantenimiento de carril, reconocimiento de señales, detector de fatiga, alerta de distancia de seguridad, múltiples airbags, ayuda al arranque en pendiente, sensores de aparcamiento y llamada automática de emergencia.

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