Más elegante y, para muchos, mejor que el Toyota Yaris Cross, ideal para la ciudad y para escapadas

Coches y Motos 11 JUL 2026 - 05:14h.

Un tapado entre los SUV urbanos premium a tener muy en cuenta

El Toyota que es, para muchos, el más bonito de la marca

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No todos los SUV compactos apuestan por una imagen desenfadada. El DS 3 juega una carta diferente, con un diseño premium, un interior muy cuidado y un elevado nivel de confort. Frente a propuestas como el Toyota Yaris Cross, muchos conductores valoran especialmente su refinamiento y su estética, más cercana a la de modelos de categorías superiores.

A ello suma unas dimensiones muy equilibradas para el día a día y para viajar. Con 4.118 mm de longitud y una batalla de 2.558 mm, ofrece un habitáculo bien aprovechado y un maletero de 350 litros, ampliable hasta 1.050 litros al abatir los asientos traseros. Entre sus principales rivales figuran el Audi Q2, el MINI Countryman y el Ford Puma, aunque el modelo francés apuesta por un planteamiento mucho más exclusivo.

Así es el DS 3 más económico

Otro de sus puntos fuertes es la mecánica. Bajo el capó encontramos un motor 1.2 turbo de tres cilindros asistido por un sistema microhíbrido de 48 voltios. Desarrolla 145 CV y 230 Nm de par máximo, asociado a una transmisión automática e-DCS6 de doble embrague y tracción delantera. Gracias a esta configuración acelera de 0 a 100 km/h en 8,4 segundos, alcanza 204 km/h y homologa un consumo medio de solo 5 l/100 km, disfrutando además de la etiqueta ECO de la DGT.

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La oferta también resulta competitiva dentro del segmento premium. El DS 3 está anunciado desde 28.178 euros financiado o 29.220 euros al contado. Además, la marca propone una financiación con cuotas desde 180 euros al mes, una entrada de 8.544,50 euros y una cuota final de 18.472,49 euros.

Un equipamiento de carácter muy premium

Desde el acabado Pallas, que abre la gama, el equipamiento ya es muy completo. Incluye llantas de aleación de 17 pulgadas, faros Full LED, pantalla táctil de 10,3 pulgadas con navegador, Android Auto, Apple CarPlay, climatizador automático, arranque sin llave, tapicería de tela y cuero sintético, cristales traseros sobretintados y sensores de aparcamiento.

En el apartado de seguridad, el SUV francés tampoco decepciona. Dispone de frenada automática de emergencia, asistente de mantenimiento de carril, advertencia de cambio involuntario de carril, control de presión de los neumáticos, múltiples airbags y sistema de llamada de emergencia e-Call, además de otros asistentes orientados a facilitar la conducción diaria.