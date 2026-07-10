Supera a BMW y Mercedes porque es mucho más barato, pero muy bueno y muy bonito

Coches y Motos 10 JUL 2026 - 01:07h.

No hace mucho que llegó al mercado, pero ya es uno de los que manda en el segmento

El precio del Ebro S900 desafía a MG

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Los SUV híbridos enchufables viven uno de sus mejores momentos en España. Durante junio de 2026 se matricularon 15.567 modelos PHEV, un 15,33 % más que en el mismo mes del año anterior. Su cuota de mercado ya alcanza el 12,12 %, una cifra que demuestra el creciente interés por esta tecnología. Y entre todos ellos hay un modelo que nos llama la atención: el EBRO S700. Uno de los últimos en llegar al mercado que ya es capaz de marcar mucho perfil.

BYD Atto 2: 1.673 unidades vendidas. BYD Seal U: 1.049 unidades vendidas. EBRO S700: 862 unidades vendidas. Ford Kuga: 711 unidades vendidas. BMW X1: 630 unidades vendidas. Toyota RAV4: 607 unidades vendidas. Mercedes GLC: 530 unidades vendidas. Toyota C-HR: 513 unidades vendidas. Jaecoo 7: 480 unidades vendidas. Omoda 7: 454 unidades vendidas.

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De hecho, el crecimiento de los PHEV también se aprecia en el conjunto del mercado. Entre enero y junio se matricularon 77.941 híbridos enchufables en España, un 38,99 % más que un año antes. Y en ese escenario, el EBRO S700 aparece en el sexto puesto para demostrar que no hace falta gastar lo que cuesta un BMW o un Mercedes para disfrutar de un SUV potente, tecnológico, atractivo y preparado para viajar con todas las garantías.

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BYD Atto 2: 6.532 unidades vendidas. BYD Seal U: 6.025 unidades vendidas. Toyota C-HR: 4.158 unidades vendidas. Ford Kuga: 3.632 unidades vendidas. Mercedes GLC: 3.385 unidades vendidas. EBRO S700: 2.641 unidades vendidas. Omoda 7: 2.465 unidades vendidas. BMW X1: 2.335 unidades vendidas. Mercedes GLA: 2.327 unidades vendidas. Omoda 9: 2.155 unidades vendidas.

El EBRO S700 ya es uno de los dominantes del mercado español

El modelo fabricado por la histórica marca española logró cerrar junio como el tercer híbrido enchufable más vendido, con 862 unidades, solo por detrás del BYD Atto 2 y del BYD Seal U. Además, consiguió superar a rivales tan consolidados como el BMW X1, el Toyota RAV4, el Mercedes GLC, el Toyota C-HR, el Jaecoo 7 o el Omoda 7. En el acumulado del año también mantiene un excelente ritmo, ocupando la sexta posición con 2.641 matriculaciones.

Una parte importante de ese éxito se explica por su propuesta. El EBRO S700 ofrece una imagen moderna, un elevado nivel de equipamiento y unas prestaciones propias de modelos mucho más caros. Con 4.553 mm de longitud y una batalla de 2.670 mm, ofrece un habitáculo amplio para la familia y un maletero con una capacidad de entre 370 y 1.149 litros, dependiendo de la configuración de los asientos.

Así es el EBRO S700 híbrido enchufable

Su sistema de propulsión combina un motor 1.5 TGDI de gasolina con dos motores eléctricos. El resultado es una potencia conjunta de 347 CV y un par máximo de 525 Nm, cifras superiores a las de muchos de sus rivales directos. Además, dispone de tracción total, una batería de 18,3 kWh, hasta 90 kilómetros de autonomía eléctrica y una autonomía conjunta cercana a 1.200 kilómetros, con una velocidad máxima de 180 km/h.

La gama está formada por los acabados Comfort y Premium. Desde el primero ya incorpora llantas de 18 pulgadas, faros LED, doble pantalla de 12,3 pulgadas, Android Auto, Apple CarPlay, equipo de sonido Arkamys Advanced, acceso y arranque sin llave, asiento del conductor con regulación eléctrica y calefacción, cámara trasera, sensores de aparcamiento y un completo paquete de asistentes a la conducción.

Entre ellos destacan el control de crucero, asistente de atascos, detección de ángulo muerto, alerta de tráfico cruzado, mantenimiento de carril, frenada automática de emergencia, reconocimiento de señales, detección de presencia de niños y sistema e-Call. Un equipamiento que lo sitúa al nivel de muchos SUV premium.