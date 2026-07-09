Dacia Sandero, la respuesta a la pregunta, mejor con o sin acabado Stepway

Coches y Motos 09 JUL 2026 - 07:04h.

Estos son los detalles que te harán decantar por uno u otro

Este eléctrico es ya un serio problema para Dacia

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El Dacia Sandero lleva años demostrando que no necesita ser el más potente ni el más tecnológico para convertirse en un éxito. De hecho, ha sido el coche más vendido en España durante 2023, 2024, 2025 y también lidera las matriculaciones en lo que llevamos de 2026. Una trayectoria que confirma que sigue siendo una de las compras más inteligentes del mercado.

La gran duda para muchos compradores aparece al configurar el coche. ¿Es mejor elegir el Sandero convencional o apostar por el Stepway? La respuesta depende del uso que vaya a recibir. A continuación te contamos las claves de cada uno para que lo tengas claro cuando vayas al concesionario.

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El primero apuesta por una imagen más clásica, mientras que el segundo añade un aspecto más robusto y una mayor altura libre al suelo, alcanzando los 1.586 mm, lo que facilita circular por caminos o acceder a pistas sin complicaciones.

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¿Dacia Sandero convencional o Sander Stepway?

En cualquiera de los dos casos se mantiene una carrocería práctica. El Sandero mide 4.102 mm de largo, tiene una batalla de 2.604 mm y ofrece un maletero de 328 litros, ampliable hasta 1.108 litros al abatir los asientos traseros. Unas cifras suficientes para cubrir las necesidades de la mayoría de familias y conductores que buscan un coche funcional.

La gama también ofrece diferentes posibilidades mecánicas. El Sandero puede elegirse con un motor de gasolina TCe de 100 CV o con la conocida versión ECO-G, preparada para funcionar con GLP. Esta última desarrolla 120 CV y 170 Nm, acelera de 0 a 100 km/h en 10,4 segundos, alcanza 180 km/h y puede asociarse a un cambio manual o automático. Además, disfruta de la etiqueta ECO de la DGT.

El Stepway amplía todavía más la oferta. Además de las variantes de 110 CV y ECO-G de 120 CV, incorpora una versión híbrida de 156 CV, pensada para quienes buscan mejores prestaciones y un consumo más contenido. De esta forma, el acabado de aspecto aventurero también se convierte en la alternativa más completa de toda la gama.

En cuanto al equipamiento, tanto el Sandero como el Stepway pueden elegirse con los acabados Essential, Expression y Journey. Desde las versiones más sencillas ya incorporan Radio Media Control, ayuda al aparcamiento trasero, encendido automático de luces, sensor de lluvia y un avanzado sistema de frenada de emergencia, una dotación muy competitiva para su precio. Aunque el Stepway incluye algún extra de serie muy útil como la cámara trasera.

Un poco más caro, pero más capaz y completo

La diferencia económica tampoco es excesiva. El Dacia Sandero parte de 14.490 euros al contado o 13.784 euros financiado, mientras que el Stepway comienza en 15.890 euros al contado o 15.114 euros financiado.

Dicho esto, si el uso será principalmente urbano, el Sandero convencional sigue siendo una compra difícil de superar. Si se busca una imagen más atractiva, mayor versatilidad y una gama mecánica más amplia, el Stepway justifica perfectamente el pequeño sobreprecio.