El Dacia más atractivo de la historia de la marca es de 2024

Coches y Motos 07 JUL 2026 - 05:07h.

Mientras no llega el Striker, este es el Dacia más atractivo de la gama rumana

Este eléctrico es ya un serio problema para Dacia

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El Dacia Bigster supone un antes y un después para la firma rumana. Lanzado en 2024, es el modelo más ambicioso de su historia y también uno de los más atractivos. Al menos mientras no llega el Striker. Su diseño transmite una imagen mucho más robusta y moderna. Además, mantiene una de las señas de identidad de la marca: una excelente relación calidad-precio. Es un SUV pensado para quienes buscan espacio, tecnología y un coste de compra contenido.

Con 4.570 mm de longitud, 1.812 mm de anchura y 1.662 mm de altura, el Bigster ofrece una gran presencia sobre el asfalto. Para nada parece un low cost. Y tampoco por dentro. Su batalla de 2.702 mm garantiza un habitáculo amplio, mientras que el maletero alcanza los 456 litros en las versiones convencionales y 430 litros en la variante híbrida. Modelos como el Kia Sportage, el Nissan Qashqai o el Toyota Corolla Cross se han encontrado un rival inesperado.

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La gama más completa para el SUV más completo de Dacia

La gama se estructura en cuatro acabados: Essential, Expression, Extreme y Journey. Incluso el nivel de acceso resulta muy completo. Incluye climatización manual, cámara de visión trasera, cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas y el sistema multimedia con pantalla de 10,1 pulgadas y cuatro altavoces. Un equipamiento muy competitivo para un modelo de este precio.

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Y atención a la variada oferta mecánica. Todas las versiones incluyen la etiqueta ECO de la DGT. El escalón de acceso lo ocupa un motor 1.2 TCe bifuel de 140 CV, capaz de funcionar con gasolina y GLP. Desarrolla 230 Nm de par, acelera de 0 a 100 km/h en 9,8 segundos, alcanza 180 km/h y homologa un consumo de 5,4 l/100 km. Está disponible desde 25.020 euros al contado o 23.051 euros financiado. También existe una variante mild hybrid de la misma potencia, con un consumo de 6 l/100 km, desde 25.320 euros o 23.329 euros financiado.

También hay versiones 4x4 y HEV

Por encima encontramos el Hybrid-G 150 4x4. Combina un motor 1.2 turbo, tecnología mild hybrid, funcionamiento con GLP y propulsión eléctrica en el eje trasero para ofrecer tracción total. Incorpora cambio automático de doble embrague, acelera de 0 a 100 km/h en 10,5 segundos, alcanza 180 km/h y puede recorrer hasta 1.500 kilómetros sin repostar. Cuesta desde 29.420 euros al contado o 27.099 euros financiado con el acabado Expression, el mínimo disponible para esta versión, con climatización automática bizona, banqueta trasera 40/20/40 Easy Fold, freno de estacionamiento automático y pantalla multimedia de 10,1 pulgadas.

La versión más eficiente apuesta por una mecánica híbrida autorrecargable. Combina un motor de gasolina 1.8 con otro eléctrico para desarrollar 155 CV y 205 Nm. Completa el 0 a 100 km/h en 9,7 segundos, alcanza 180 km/h y registra un consumo medio de solo 4,6 l/100 km. Está disponible desde 30.920 euros al contado o 28.479 euros financiado con el acabado Expression.