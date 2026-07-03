Vuele el icono de Ford de los años 70 con una edición limitada de 150 unidades

eldesmarque.com 03 JUL 2026 - 07:11h.

Su exclusividad también vendrá reflejada en el precio

Ford hace una locura con el precio del Focus

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La fiebre por los coches clásicos sigue creciendo. Muchas marcas han recuperado modelos históricos adaptándolos a la era eléctrica. Sin embargo, Ford ha elegido un camino completamente distinto. El legendario Escort Mk1 RS regresa convertido en un exclusivo deportivo de gasolina que mantiene intacto el espíritu de los años setenta. Lo hace, además, con una producción muy limitada de solo 150 unidades para todo el mundo.

Aunque conserva una imagen muy fiel al modelo original, este nuevo Escort no es una simple restauración. Se trata de un vehículo desarrollado desde cero por Boreham Motorworks con licencia oficial de Ford. Estrena una estructura completamente nueva, materiales modernos y una ingeniería pensada para ofrecer sensaciones de conducción puras, sin perder la esencia que convirtió al Escort en todo un icono del automovilismo.

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Hasta 330 CV de potencia para el nuevo Ford Escort Mk1 RS

El gran protagonista es su espectacular motor atmosférico TEN-K. Desarrolla 330 CV, pesa únicamente 85 kilos y es capaz de girar hasta las 10.000 rpm, una cifra extraordinaria en un coche de calle. Se combina con un cambio manual, diferencial autoblocante mecánico y un peso final de apenas 895 kilogramos, prometiendo una experiencia muy difícil de encontrar en el mercado actual.

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Para quienes prefieran una propuesta menos extrema, también habrá una variante Twin Cam de 185 CV. En ambos casos desaparecen los filtros electrónicos habituales. No hay modos de conducción ni sofisticados asistentes que alteren las sensaciones. La prioridad es que el conductor disfrute de una conexión directa con la mecánica y con la carretera, como ocurría décadas atrás.

Un precio para muy pocos bolsillos

La parte técnica también ha evolucionado de forma importante. La carrocería combina acero y fibra de carbono, incrementando la rigidez torsional en torno a un 50 % respecto al Escort original. La batalla crece ligeramente y estrena un nuevo subchasis tubular, una suspensión específica y un diferencial mecánico que buscan mejorar el comportamiento dinámico sin alterar el carácter clásico del modelo.

Pero claro, un proyecto tan exclusivo tiene un precio acorde a su nivel de desarrollo. En Reino Unido partirá de 295.000 libras antes de impuestos, equivalentes a unos 345.000 euros. Con los impuestos incluidos, la factura asciende hasta 354.000 libras, aproximadamente 414.000 euros, situándolo al alcance de muy pocos aficionados.

Todo ello convierte al nuevo Ford Escort Mk1 RS en una auténtica pieza de colección incluso antes de llegar a las primeras manos. Su producción quedará limitada a 150 ejemplares, lo que garantiza una exclusividad absoluta. Un homenaje moderno a uno de los grandes iconos de Ford, pensado para quienes siguen creyendo que la emoción al volante no entiende de modas ni de electrificación.