Honda democratiza la SH-125i, la que muchos consideran la mejor opción para ciudad

Coches y Motos 03 JUL 2026 - 01:28h.

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En Honda tienen una moto que no puede ser más increíble, y que hay gente que considera que es la mejor opción para ir por ciudad. Se trata de la SH 125i, una scooter con unos acabados muy decentes, y un chollo que no puedes permitir que se te escape de las manos. Tiene todo tipo de ayudas y tecnologías que la hacen superior a la media, y sus prestaciones tampoco se quedan atrás en absoluto, dando como resultado una apuesta segura.

Es la scooter perfecta para los principiantes, al ser tan fácil de manejar, y durante este año se ha renovado para pulir los puntos débiles que tenía, y acabar de hacerla todavía mejor si cabe. El diseño frontal se ha mejorado, para que sea más bonito, y se le han aplicado unos nuevos colores, aparte de haber hecho más grande la guantera o de haber reajustado las suspensiones. Y la acogida que ha tenido entre el público ha sido difícil de mejorar.

La potencia que declara esta moto es de 13 CV, con un par máximo de 12 Nm, y la autonomía es otro de los puntos fuertes que tiene esta moto, pues gracias a un consumo moderado y a un depósito de dimensiones considerables, de siete litros, promete más de 300 kilómetros de autonomía. Y tampoco le faltan sistemas como el ABS ni otro tipo de ayudas, que la convierten en una de las mejores scooters del mercado. Sobre todo, cuando veas su asumible precio.

La Honda SH 125i está disponible por 4.190 euros

Para ser más exactos, no se necesitan más que un total de 4.190 euros si deseas hacerte en propiedad con esta Honda SH 125i, lo que todos creemos que es un chollo que merece mucho la pena ser estudiado.