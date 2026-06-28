Coches y Motos 28 JUN 2026 - 19:03h.

Casi 900 km de autonomía, alta tecnología y el máximo lujo de Mercedes

No es barato, pero este SUV firmado por Mercedes es una bestia

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Mercedes-Benz inicia una nueva etapa en uno de los segmentos donde siempre ha sido un referente. El nuevo VLE toma el relevo del conocido Clase V eléctrico con una propuesta completamente renovada. Mantiene el enfoque familiar y profesional que ha dado fama a la saga, pero incorpora una plataforma específica para vehículos eléctricos, más tecnología y una autonomía pensada para afrontar largos desplazamientos con total tranquilidad.

Las primeras unidades llegarán a los concesionarios españoles en octubre, aunque su fabricación ya está asegurada en la planta de Vitoria, uno de los centros de producción más importantes de la marca. Mercedes ha apostado por un modelo que busca satisfacer tanto a grandes familias como a empresas de transporte premium, servicios de representación o clientes que simplemente necesitan el máximo espacio sin renunciar al lujo.

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El Mercedes para los mejores viajes largos con el máximo lujo

La gama arranca con el VLE 300, equipado con un motor eléctrico de 276 CV y una batería de 115 kWh. Homologa hasta 707 kilómetros de autonomía en ciclo WLTP y puede alcanzar 892 kilómetros en ciudad. Además, utiliza una arquitectura eléctrica de 800 voltios, capaz de recuperar hasta 355 kilómetros de autonomía en solo 15 minutos mediante carga rápida, uno de sus grandes argumentos frente a otros modelos del mercado.

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Otro de los aspectos que más llaman la atención es la enorme flexibilidad del habitáculo. El sistema Roll & Go permite desplazar, plegar o retirar los asientos con facilidad para adaptar el interior a cualquier necesidad. A ello se suma la función Espacio Remoto Variable Trasero, que permite modificar la distribución desde la pantalla central o incluso mediante la aplicación móvil del vehículo.

Mercedes también ha desarrollado diferentes configuraciones para aprovechar mejor el espacio disponible. El conductor puede elegir entre los modos equipaje, ejecutivo, pasajeros y equipaje o estándar, ajustando automáticamente la posición de los asientos. Esta solución convierte al VLE en uno de los monovolúmenes más versátiles de su categoría y en una alternativa especialmente atractiva para quienes realizan viajes largos con frecuencia.

Los precios no son para todos los bolsillos

La oferta también destaca por su elevado nivel de personalización. El Mercedes VLE 300 parte desde 83.768 euros, mientras que la edición de lanzamiento Advanced Plus con seis plazas asciende a 97.192 euros. Por encima se sitúa el acabado Exclusive, disponible desde 109.963 euros, con un equipamiento todavía más completo y un planteamiento orientado al segmento premium.

La gama seguirá creciendo durante los próximos meses. Mercedes ya ha confirmado la llegada del VLE 400 4MATIC, con 414 CV de potencia y tracción total, además de futuras versiones con cinco, seis, siete u ocho plazas, una carrocería más larga y nuevas baterías.