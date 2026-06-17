El nuevo Lexus es el coche más atractivo en la historia de la marca y supera a modelos mucho más caros

Coches y Motos 17 JUN 2026 - 03:21h.

La marca premium de Toyota renueva su berlina

Japonés, como Toyota, pero más bonito que el Toyota Corolla Cross

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Lexus lleva más de tres décadas construyendo una identidad propia dentro del segmento premium, pero en los últimos años ha experimentado una transformación especialmente notable. La marca japonesa ha conseguido evolucionar desde una propuesta centrada principalmente en el confort y la fiabilidad hacia vehículos con una personalidad mucho más marcada desde el punto de vista del diseño. Dentro de esta nueva etapa, el Lexus ES se ha convertido en uno de los modelos que mejor representan esa evolución.

La berlina japonesa destaca por una combinación de elegancia, tecnología y refinamiento que le permite competir directamente con algunas de las referencias europeas más prestigiosas. Sin embargo, lo que realmente llama la atención es su capacidad para ofrecer una imagen sofisticada y diferencial en un mercado donde muchas berlinas premium terminan siguiendo patrones estéticos muy similares.

No es ningún secreto que el auge de los SUV ha reducido el protagonismo de las berlinas tradicionales. Aun así, modelos como el ES continúan demostrando que existe una demanda importante para vehículos que priorizan el confort, la eficiencia y una experiencia de conducción refinada. Lexus ha sabido aprovechar esa oportunidad desarrollando una propuesta que combina modernidad y exclusividad sin recurrir a fórmulas convencionales.

Un diseño que ha redefinido la imagen de Lexus

El Lexus ES transmite personalidad desde cualquier ángulo. Su frontal incorpora una de las interpretaciones más llamativas del lenguaje de diseño de la marca, con una gran parrilla característica que se ha convertido en una de las señas de identidad más reconocibles de Lexus.

Los grupos ópticos afilados, las líneas tensas de la carrocería y las proporciones equilibradas generan una imagen elegante sin renunciar a cierto carácter deportivo. La silueta resulta especialmente atractiva gracias a una línea de techo fluida que aporta dinamismo visual y contribuye a mejorar la percepción general del vehículo.

La vista lateral muestra un trabajo aerodinámico muy cuidado. Las superficies limpias y las transiciones suaves entre los distintos elementos de la carrocería transmiten sensación de calidad y sofisticación. Cada detalle parece diseñado para reforzar una identidad visual diferenciada frente a los fabricantes europeos tradicionales.

Por otro lado, la zaga mantiene el mismo nivel de personalidad. Los pilotos de diseño elaborado y la cuidada integración de los elementos estéticos contribuyen a crear una imagen moderna y elegante que sigue destacando incluso frente a modelos considerablemente más caros.

Lujo, confort y tecnología al máximo nivel

El interior es uno de los aspectos que mejor reflejan la filosofía de Lexus. La calidad de los materiales, el nivel de acabado y la precisión de los ajustes permiten disfrutar de una experiencia propia de segmentos superiores. La sensación de solidez y refinamiento aparece desde el primer momento.

Cabe destacar que el confort sigue siendo uno de los pilares fundamentales del modelo. La insonorización del habitáculo se sitúa entre las mejores de su categoría, permitiendo viajar con un nivel de silencio especialmente elevado incluso a velocidades de autopista.

La tecnología también desempeña un papel protagonista. El sistema multimedia, la instrumentación digital y los numerosos asistentes de conducción contribuyen a crear una experiencia moderna y sofisticada. Lexus ha logrado integrar estas soluciones sin sacrificar la facilidad de uso, un aspecto cada vez más valorado por los conductores.

Además, el espacio interior constituye uno de sus grandes argumentos. Tanto las plazas delanteras como las traseras ofrecen un nivel de amplitud sobresaliente, convirtiendo al ES en una berlina especialmente adecuada para largos desplazamientos.

La mecánica híbrida completa una propuesta muy equilibrada. Su funcionamiento suave, la eficiencia energética y la fiabilidad asociada a esta tecnología permiten disfrutar de una conducción relajada y confortable en cualquier situación.

Con una imagen elegante, un habitáculo de gran calidad y un nivel de refinamiento difícil de igualar, el Lexus ES se ha consolidado como una de las berlinas más atractivas del mercado actual. Su capacidad para competir con modelos premium mucho más caros demuestra hasta qué punto la marca japonesa ha elevado sus estándares y reforzado su posición dentro del segmento de lujo.