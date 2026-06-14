Citroën convierte en accesible su nuevo eléctrico de referencia para 2026

Coches y Motos 14 JUN 2026 - 08:03h.

Además, Citroën propone una promoción que lo deja en menos de 12.000 euros

El Citroën C3 tiene un problema que va a más

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La electrificación ya no es exclusiva de coches caros y difíciles de alcanzar para la mayoría de conductores. Marcas como Citroën están demostrando que es posible acceder a un vehículo de cero emisiones por un precio razonable. El mejor ejemplo es el nuevo Citroën ë-C3, un modelo que aspira a convertirse en uno de los eléctricos más populares de 2026 gracias a una combinación muy atractiva de precio, equipamiento y practicidad.

Este utilitario eléctrico destaca por unas dimensiones ideales para el uso diario. Mide 4,01 metros de largo, 1,57 metros de alto y cuenta con una batalla de 2,54 metros. A ello suma un maletero de 300 litros, suficiente para cubrir las necesidades habituales de una familia pequeña o de quienes buscan un coche versátil para ciudad y desplazamientos interurbanos.

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El confort de siempre con la tecnología del futuro

Citroën también ha trabajado especialmente en el confort, una de las señas de identidad de la marca francesa. El ë-C3 incorpora la conocida suspensión Citroën Advanced Comfort, diseñada para absorber mejor las irregularidades del asfalto. Gracias a ello ofrece una experiencia de conducción especialmente agradable, algo que no siempre resulta habitual entre los eléctricos más asequibles del mercado.

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Bajo la carrocería encontramos un motor eléctrico de 113 CV y 120 Nm de par máximo, asociado a una batería LFP de 44 kWh. La potencia se transmite al eje delantero y permite alcanzar una velocidad máxima de 135 km/h. Además, acelera de 0 a 100 km/h en 10,4 segundos, unas cifras más que suficientes para desenvolverse con soltura tanto en ciudad como fuera de ella.

Uno de sus principales argumentos es la autonomía. Según el ciclo WLTP, puede recorrer hasta 322 kilómetros con una sola carga. Esta cifra permite afrontar la mayoría de desplazamientos cotidianos sin preocupaciones. De hecho, muchos usuarios podrán utilizarlo durante varios días sin necesidad de pasar por un punto de recarga.

Una promoción que lo deja más barato que nunca

El precio es otro de los factores que explican el interés que está despertando. Actualmente existe una promoción limitada que permite acceder al modelo desde 11.700 euros, además de una financiación desde 89 euros al mes. Una propuesta muy agresiva que sitúa al ë-C3 entre los eléctricos más asequibles del mercado español.

El acabado YOU, que da acceso a la gama, ya incorpora elementos muy interesantes. Destacan la firma luminosa LED, sensores de aparcamiento traseros, aire acondicionado, Citroën Head Up Display, Smartphone Station, iluminación automática de faros, Pack Safety, lunas tintadas y múltiples airbags. Un equipamiento completo que refuerza la sensación de estar ante uno de los lanzamientos eléctricos más importantes de Citroën en los últimos años.