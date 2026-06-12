La alternativa al Tesla Model Y que muchos consideran más asequible y completa

Coches y Motos 12 JUN 2026 - 04:43h.

218 CV de potencia y hasta 500 km de autonomía eléctrica

Este SUV eléctrico está poniendo en apuros a Tesla en España

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En el mercado de los SUV eléctricos, el Tesla Model Y se ha convertido en una referencia. Sin embargo, cada vez aparecen más alternativas capaces de competir de tú a tú con el modelo estadounidense. Una de las más interesantes es el BYD Seal U eléctrico, una propuesta que destaca por su equilibrio entre precio, equipamiento, espacio y autonomía. Además, llega con una tarifa muy competitiva que está llamando la atención de numerosos conductores.

Lo primero que sorprende es su tamaño. Estamos ante un SUV de 4,78 metros de largo, 1,89 metros de ancho y 1,66 metros de alto, acompañado por una generosa distancia entre ejes de 2,76 metros. Estas dimensiones permiten ofrecer un habitáculo amplio y confortable para toda la familia. A ello se suma un maletero de 552 litros, ampliable hasta 1.440 litros, una cifra que lo convierte en un vehículo especialmente práctico para viajes y uso diario.

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Hasta 12.000 euros de descuento para el BYD Seal U

Uno de sus principales argumentos es el precio. El BYD Seal U tiene una tarifa oficial de 43.790 euros, pero actualmente puede encontrarse desde 37.486 euros al contado o 31.161 euros financiados, incluyendo promociones de la marca y ayudas del Plan Auto+. Esta diferencia lo sitúa como una opción especialmente atractiva frente a muchos rivales eléctricos de tamaño similar.

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La gama se articula alrededor de un motor eléctrico de 218 CV y 310 Nm de par máximo. Gracias a esta mecánica acelera de 0 a 100 km/h en 9,3 segundos y alcanza una velocidad máxima de 175 km/h. No busca ser el más deportivo del segmento. Su planteamiento apuesta por el confort, la suavidad de funcionamiento y una conducción relajada, características muy apreciadas por quienes utilizan el coche a diario.

BYD ofrece además dos configuraciones de batería. La versión Comfort equipa una batería de 71,8 kWh con hasta 420 kilómetros de autonomía. Por encima se sitúa el acabado Design, que incorpora una batería de 87 kWh y permite alcanzar hasta 500 kilómetros entre recargas. Esta variante cuesta aproximadamente 3.500 euros más, pero ofrece una mayor capacidad para afrontar viajes largos.

No le falta de nada

Otro aspecto destacable es la capacidad de carga. El Seal U admite potencias de hasta 140 kW en corriente continua, mientras que la batería más pequeña alcanza 115 kW. Esto permite reducir considerablemente los tiempos de espera durante los desplazamientos y mejora la experiencia de uso en carretera.

A todo ello se suma una dotación muy completa. Incluye faros LED, asientos de cuero climatizados, pantalla táctil de 15,6 pulgadas, cuadro digital, cargador inalámbrico para móviles y numerosas ayudas a la conducción, entre ellas el control de crucero adaptativo y el asistente de mantenimiento de carril. Y por si todo esto fuera poco, ha obtenido la máxima puntuación en las pruebas de Euro NCAP.