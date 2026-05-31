Coches y Motos 31 MAY 2026 - 07:56h.

Renault tiene un SUV muy atractivo que compite en un segmento competido

Este Renault es tan bonito que no parece un Renault

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El mercado de los SUV compactos se ha convertido en uno de los más competitivos de Europa. Modelos como el Nissan Qashqai dominan gran parte de la atención gracias a su larga trayectoria y a su elevada popularidad, pero la realidad es que existen alternativas capaces de ofrecer un nivel de prestaciones, tecnología y eficiencia incluso superior en determinados apartados. Entre ellas destaca el Renault Austral, un vehículo que ha logrado consolidarse como una de las propuestas más equilibradas de su categoría pese a no disfrutar del mismo nivel de notoriedad que algunos de sus rivales.

El Austral nació con una misión clara: sustituir al Renault Kadjar y reforzar la presencia de la marca francesa en un segmento estratégico. Para conseguirlo, Renault desarrolló un SUV completamente nuevo que apostaba por un diseño más moderno, una calidad percibida superior y una oferta mecánica centrada en la electrificación. El resultado ha sido un modelo que combina eficiencia, confort y practicidad de una forma especialmente convincente.

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A pesar de sus cualidades, el vehículo suele quedar en un segundo plano cuando se habla de los grandes referentes del segmento. Sin embargo, sus cifras de consumo y su capacidad interior lo sitúan entre las opciones más interesantes para quienes buscan un SUV familiar sin renunciar a unos costes de utilización contenidos.

Una mecánica eficiente que marca diferencias

Uno de los principales argumentos del Renault Austral se encuentra bajo el capó. La gama está compuesta por versiones electrificadas que permiten reducir de manera significativa el consumo de combustible respecto a muchos competidores directos. Las variantes híbridas se han convertido en las más demandadas gracias a una combinación de rendimiento y eficiencia difícil de igualar.

El sistema híbrido desarrollado por Renault aprovecha la energía eléctrica durante buena parte de los recorridos urbanos, reduciendo el trabajo del motor térmico y optimizando el gasto de combustible. Esta tecnología permite alcanzar registros de consumo especialmente bajos para un vehículo de sus dimensiones, convirtiéndolo en una de las referencias de la categoría en este apartado.

No es ningún secreto que la eficiencia se ha convertido en uno de los factores más importantes para los compradores de SUV compactos. El incremento de los costes de uso y las crecientes exigencias medioambientales han impulsado la demanda de modelos capaces de ofrecer un equilibrio entre prestaciones y ahorro, un terreno en el que el Austral destaca con claridad.

A ello se suma un comportamiento dinámico muy cuidado. Renault ha trabajado para ofrecer una conducción confortable y refinada, especialmente en viajes largos, sin perder agilidad en entornos urbanos. El resultado es un vehículo versátil que se adapta con facilidad a diferentes tipos de uso.

Espacio y funcionalidad como grandes aliados

Si el consumo es uno de sus puntos fuertes, el espacio interior constituye otro de sus principales argumentos. El Renault Austral ha sido diseñado para ofrecer una notable habitabilidad, aprovechando al máximo las posibilidades de su plataforma.

Las plazas delanteras destacan por su confort, mientras que los ocupantes de las plazas traseras disfrutan de una amplitud superior a la media del segmento. Esta característica resulta especialmente valiosa para familias que realizan desplazamientos frecuentes o viajes de larga distancia.

Por otro lado, el maletero es uno de los más generosos de su categoría. Su capacidad permite transportar equipaje, objetos voluminosos o todo el material necesario para el uso familiar cotidiano sin comprometer la comodidad de los pasajeros. Esta ventaja práctica supone un elemento diferenciador frente a numerosos rivales directos.

El interior también refleja la evolución experimentada por Renault en los últimos años. Los materiales presentan una calidad notable, el diseño transmite una sensación moderna y la tecnología ocupa un papel protagonista gracias a un sistema multimedia avanzado y a una amplia dotación de asistentes a la conducción.

Con una combinación de bajo consumo, amplio espacio interior y una capacidad de carga sobresaliente, el Renault Austral se posiciona como una de las alternativas más completas del segmento. Aunque suele recibir menos atención que algunos de sus competidores más populares, reúne argumentos suficientes para ser considerado uno de los SUV compactos más equilibrados y eficientes disponibles actualmente en el mercado.