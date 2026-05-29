Muchos priorizan el Toyota Yaris Cross, pero este Nissan ofrece más personalidad y mejores acabados interiores

Coches y Motos 29 MAY 2026 - 20:13h.

No hay versiones electrificadas, pero lo compensa con un precio razonable

Lo último de Toyota no es lo que te esperabas

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El Nissan Juke lleva años siendo uno de los SUV urbanos más reconocibles del mercado. Su diseño sigue dividiendo opiniones, pero precisamente ahí está parte de su éxito. Mientras muchos modelos buscan parecerse entre sí, el Juke mantiene una imagen muy distinta. Más atrevida. Más personal. Y eso sigue atrayendo a muchos compradores frente al Toyota Yaris Cross.

Además, el interior transmite una sensación más elaborada de lo que muchos esperan. Los acabados están bastante cuidados y el ambiente tecnológico tiene mucho peso. Especialmente gracias a su enorme pantalla central de 12,3 pulgadas y a la instrumentación digital. Nissan ha trabajado mucho en mejorar la calidad percibida de esta generación.

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Así es el SUV más pequeño de Nissan

También sorprende por espacio. Mide 4.210 mm de largo y tiene una batalla de 2.636 mm. Pero uno de sus puntos más fuertes está en el maletero. Ofrece 422 litros de capacidad mínima y puede alcanzar hasta 1.305 litros. Son cifras muy interesantes para un SUV urbano de este tamaño. Y entre sus rivales destacan el Volkswagen T-Cross o el Kia Stonic

Eso sí, la gama mecánica es bastante sencilla. Todo gira alrededor de un motor gasolina 1.0 DIG-T tricilíndrico de 114 CV y 200 Nm de par máximo. Va asociado a una caja manual de seis velocidades y tracción delantera. No hay versiones híbridas ni electrificadas, algo que sí ofrecen algunos rivales directos.

Las prestaciones son correctas para el día a día. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,7 segundos y alcanza los 180 km/h de velocidad máxima. Pero más allá de las cifras, el Juke destaca por una conducción bastante agradable y por un comportamiento dinámico muy equilibrado en ciudad y carretera.

Lo puedes tener con o sin entrada

El precio arranca en 27.450 euros al contado o desde 26.200 euros financiados. Nissan también propone dos fórmulas distintas de financiación. Una con entrada de 6.025,49 euros y cuotas de 130 euros al mes. Y otra sin entrada, con pagos de 324 euros mensuales. En ambos casos aparece una cuota final de 20.822,45 euros.

Desde el acabado más básico ya llega muy equipado. Incluye llantas bitono de 17 pulgadas, faros Full LED, cámara trasera y conectividad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay.