Ford recupera el icono de los 80, ahora es eléctrico

Coches y Motos 27 MAY 2026 - 23:37h.

Es uno de los regresos más esperados, pero habrá que esperarlo hasta 2028

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Durante décadas, el Ford Fiesta fue uno de los coches más importantes del mercado europeo. Compacto, divertido y muy fácil de conducir. Un modelo que marcó a varias generaciones y que tuvo un enorme éxito especialmente en los años 80 y 90. Ahora, Ford prepara su regreso. Pero con una transformación total. El nuevo Fiesta será un coche 100 % eléctrico.

La marca americana ya ha confirmado la llegada de varios modelos nuevos para Europa. Entre ellos estará el futuro Fiesta, previsto para 2028. Y lo hará utilizando la plataforma AmpR Small desarrollada por Renault. La misma arquitectura que utilizan modelos como el Renault 5 E-Tech, el Alpine A290 o el futuro Nissan Micra eléctrico.

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El Ford Fiesta sigue los pasos del Renault 5 y se transforma en eléctrico

Sin embargo, Ford quiere evitar que el nuevo Fiesta parezca una simple copia del Renault 5. La firma americana prepara una carrocería completamente propia. También tendrá ajustes específicos de chasis, dirección y suspensión. La idea es mantener el carácter dinámico que siempre acompañó al modelo. Porque el Fiesta nunca destacó solo por precio o tamaño. También lo hizo por comportamiento.

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Muchos aficionados todavía recuerdan el excelente tacto de conducción de las últimas generaciones del Fiesta. Especialmente el Fiesta ST, considerado durante años uno de los mejores utilitarios deportivos del mercado. Ford quiere recuperar parte de esa esencia incluso en esta nueva etapa eléctrica. Y ahí entra en juego el legado de competición y rallies de la marca.

La compañía pretende utilizar una puesta a punto inspirada en el mundo del motor. Algo lógico teniendo en cuenta la historia del Fiesta en campeonatos internacionales. Durante años, el modelo americano fue protagonista en categorías como el Junior WRC, donde destacó por equilibrio, agilidad y facilidad de conducción. Ford sabe que ese ADN deportivo sigue teniendo mucho valor en Europa.

Llegará al mercado en 2028

Además, el nuevo Fiesta eléctrico contará con tecnología mucho más avanzada que cualquier generación anterior. Compartirá motores y baterías con Renault, aunque con calibraciones propias. Todo apunta a versiones con diferentes niveles de potencia y autonomías superiores a los 400 kilómetros. También habrá carga rápida y sistemas multimedia mucho más modernos.

Ford tiene un reto complicado. Debe convencer tanto a nuevos clientes como a quienes crecieron con el Fiesta clásico. Porque el modelo original era sencillo, ligero y muy emocional. Ahora tocará trasladar esa personalidad al mundo eléctrico sin perder identidad por el camino. Pero la marca parece decidida a intentarlo.