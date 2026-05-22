Mini vuelve a captar todas las miradas con un coche retro que presume de tecnología premium

Coches y Motos 22 MAY 2026 - 20:18h.

La nueva generación del Cooper apunta a seguir siendo un top ventas

El Mini más icónico de la historia es de 1959

Compartir







Mini ha vuelto a demostrar que la electrificación no tiene por qué eliminar la personalidad de un coche histórico. El nuevo Mini Cooper SE mantiene intacta la esencia visual que convirtió al modelo británico en uno de los urbanos más reconocibles del mundo, pero incorpora una importante evolución tecnológica y mecánica que lo sitúa plenamente dentro de la nueva generación de vehículos eléctricos premium.

La marca británica ha conseguido preservar el carácter desenfadado y deportivo que siempre ha acompañado al Cooper, aunque ahora acompañado de un nivel de refinamiento claramente superior. En un momento donde gran parte de la industria apuesta por diseños excesivamente futuristas y habitáculos dominados por pantallas sin identidad propia, Mini continúa explotando una fórmula muy concreta: combinar nostalgia, dinamismo y tecnología moderna sin perder autenticidad.

El Cooper SE representa además una evolución importante dentro de la estrategia eléctrica de Mini. El modelo mantiene su enfoque urbano y compacto, pero mejora tanto en eficiencia como en digitalización, reforzando una propuesta que sigue diferenciándose claramente de la mayoría de competidores del segmento.

Un diseño reconocible que evoluciona con más sofisticación

La imagen exterior continúa siendo uno de los grandes argumentos del Mini Cooper SE. La carrocería conserva unas proporciones prácticamente inconfundibles, con voladizos cortos, techo flotante y una silueta compacta que mantiene intacta la esencia del modelo original.

PUEDE INTERESARTE El Mini más icónico de la historia es de 1959

La parte frontal apuesta por superficies más limpias y modernas gracias a la integración de una parrilla cerrada específica para la versión eléctrica. Los tradicionales faros redondos LED siguen siendo protagonistas absolutos del diseño, aunque ahora incorporan nuevas firmas lumínicas configurables que aportan una imagen mucho más tecnológica.

Las líneas laterales mantienen la clásica combinación entre cintura elevada y pasos de rueda marcados, reforzando la sensación de agilidad incluso cuando el coche permanece detenido. Lo destacable en este caso es que Mini ha conseguido modernizar el conjunto sin alterar ninguno de los rasgos históricos que definen visualmente al Cooper desde hace décadas.

En la zona posterior aparecen nuevos pilotos LED con gráficos inspirados en la bandera británica, un detalle ya habitual en los últimos modelos de la marca. El conjunto transmite una mezcla especialmente equilibrada entre herencia clásica y modernidad, evitando caer en una reinterpretación retro excesivamente artificial.

Un interior tecnológico con identidad propia

El habitáculo representa uno de los cambios más importantes respecto a generaciones anteriores. Mini ha apostado por un diseño mucho más minimalista y digitalizado, aunque manteniendo elementos visuales históricos que siguen formando parte de la personalidad del modelo.

La nueva pantalla OLED circular situada en el centro del salpicadero se convierte en el principal foco visual del interior. Desde ella se gestionan prácticamente todas las funciones del vehículo, incluyendo navegación, climatización, conectividad y modos de conducción. Cabe destacar que el sistema gráfico mantiene un diseño muy característico, alejándose de las interfaces genéricas presentes en muchos eléctricos actuales.

La calidad percibida también evoluciona notablemente gracias al uso de nuevos materiales, superficies textiles y detalles decorativos más refinados. La iluminación ambiental configurable y los diferentes modos visuales ayudan además a crear una experiencia más inmersiva y personalizada.

En el apartado mecánico, el Mini Cooper SE mantiene una filosofía claramente urbana, priorizando la agilidad y la respuesta inmediata propias de los motores eléctricos. La dirección rápida, el tamaño compacto y el ajuste del chasis permiten conservar el tradicional comportamiento dinámico tipo “kart” que históricamente ha definido al modelo.

Por otro lado, la mejora en autonomía y eficiencia amplía notablemente su versatilidad diaria. Mini consigue así combinar tecnología, diseño emocional y conducción divertida dentro de un formato compacto que continúa siendo una de las propuestas más diferenciadas del mercado eléctrico urbano.