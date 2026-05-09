La nueva Triumph es la moto más bonita en la historia de la marca y supera a modelos mucho más caros

Coches y Motos 09 MAY 2026 - 06:23h.

Cuenta con una versión limitable para los usuarios que tan solo disponen del carné A2

La Triumph más pija, y más atractiva, de la historia

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Cuando hablamos de motos Triumph que merecen la pena y que son realmente bonitas, nos tenemos que detener en la Tiger 900 GT Pro, un modelo que nos resulta sensacional en todos los aspectos. Es la versión más equipada dentro de la gama GT, y se ha ido renovando y actualizando para hacerla más interesante. Cuenta con una versión limitable para los usuarios que tan solo disponen del carné A2, y se han introducido varios colores para que elijas cuál es el que más te convence.

Tras su última actualización, sufrió una serie de cambios muy importantes, como un motor más potente y más eficiente, además de cumplir con la homologación Euro 5+, un sistema de escape más silencioso, una frenada combinada, un asiento más amplio, una ergonomía revisada o una nueva instrumentación TFT. Por todo esto, tenemos claro que en este momento no existen motos mucho mejores, y que es una inversión segura y sin riesgo alguno.

Si hablamos de su interior, lo que nos podemos encontrar es con un propulsor de 888 centímetros cúbicos de cilindrada, tricilíndrico, que equipa unos nuevos pistones, árboles de levas, tomas de admisión y mucho más. Gracias a todo esto, la potencia que declara la moto se sitúa en 108 CV a 9.500 revoluciones por minuto, con un par motor de 90 Nm a 6.850 rpm. Y gracias a un bajo consumo de apenas 4,7 litros por 100 kilómetros, y un depósito de 20 litros, la autonomía ronda los 425 kilómetros.

El precio de la Triumph Tiger 900 GT Pro es de 16.395 euros

Si deseas hacerte en propiedad con esta Triumph Tiger 900 GT Pro, entonces no tendrás que abonar más que un total de 16.395 euros, lo que a decir verdad creemos que es una cantidad muy accesible y razonable.