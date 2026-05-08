Igual de bonito que el Toyota RAV4, pero mucho más barato

Coches y Motos 08 MAY 2026 - 18:31h.

Estética de Toyota RAV4, igual de bueno y con etiqueta ECO de la DGT

Toyota tiene el que, para muchos, es el mejor motor de gasolina

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El Toyota Yaris Cross se ha convertido en uno de los SUV urbanos más interesantes del mercado. Un modelo que recoge gran parte de la filosofía del Toyota RAV4, pero en un formato más compacto. Y mucho más asequible.

Desde su llegada, el Yaris Cross ha destacado por su equilibrio. Tiene un diseño moderno. Una imagen robusta. Y un planteamiento muy práctico. Para muchos, transmite la misma sensación visual que el RAV4. Pero con un tamaño más fácil de manejar en ciudad.

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Sus medidas lo sitúan de lleno en el segmento SUV urbano. Con 4,18 metros de largo y una batalla de 2,56 metros, ofrece un buen aprovechamiento del espacio. El maletero de 390 litros, ampliable hasta 1.097 litros, resulta suficiente para uso familiar.

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Además, uno de sus grandes argumentos es el comportamiento. Es cómodo ágil y muy fácil de conducir. Especialmente en ciudad. Donde su sistema híbrido funciona con mucha suavidad. Un coche pensado para el día a día. Sin complicaciones.

En cuanto al precio, parte desde 29.424 euros sobre catálogo. Aunque en la web aparece desde 27.500 euros al contado o 25.900 euros financiados. Y cuando veas lo que ofrece, entenderás lo competitiva que es esta cifra muy competitiva.

Así es el Yaris Cross más económico

En el apartado mecánico apuesta por un sistema HEV basado en un motor gasolina 1.5 de tres cilindros con ciclo Atkinson. La potencia total es de 130 CV y 185 Nm. Todo asociado a un cambio automático CVT y tracción delantera.

Sus prestaciones son correctas para su enfoque. Hace el 0 a 100 en 10,7 segundos y alcanza 170 km/h. Pero lo más importante es el consumo. Homologa solo 4,4 l/100 km, una cifra muy baja. Además, cuenta con etiqueta ECO de la DGT.

El equipamiento también es uno de sus puntos fuertes. Incluso desde versiones básicas incluye llantas bi-tono de 17 pulgadas, acceso y arranque sin llave, retrovisores calefactables y sistema multimedia Toyota Touch 2 de 8 pulgadas.

También ofrece compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, mejorando la conectividad. Todo con un enfoque muy práctico. Y con una sensación tecnológica superior a la que muchos esperan en este segmento.