Por menos de 40.000 euros, el nuevo Peugeot sorprende e iguala a rivales de BMW en relación calidad-precio

Coches y Motos 03 MAY 2026 - 12:37h.

Para muchos, este es el generalista más premium del mercado

Peugeot lanza la todoterreno para el asfalto

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Peugeot ha dado un paso adelante con su nueva generación de SUV, apostando por un diseño más atrevido, tecnología avanzada y una oferta mecánica muy completa. El Peugeot 3008 es uno de los que se ha beneficiado de este renovado lenguaje. Se postula como uno de los generalistas más premium del mercado, capaz de competir con los mejores.

El 3008 apuesta por un diseño coupé más deportivo, con líneas marcadas, una silueta elegante y una imagen moderna que lo diferencia frente a rivales como el Nissan Qashqai o el Kia Sportage. Sus dimensiones son de 4.542 mm de largo y 2.739 mm de batalla, ofreciendo un interior amplio y un maletero de 520 litros. Es ideal para el uso familiar.

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Tres versiones mecánicas, todas electrificadas y por debajo de los 40.000 euros

Pese a todas sus bondades y a ser de los mejores del momento, su precio se mantiene en unas cifras razonables. La versión de acceso con motor MHEV arranca desde 30.380 euros financiados o 31.580 euros al contado. Y atención a todo lo que ofrece. Un modelo configurado con un motor 1.2 turbo de 145 CV con sistema híbrido ligero de 48V. Ofrece etiqueta ECO, buen equilibrio entre prestaciones y consumo, y una conducción suave gracias a su electrificación.

Por encima encontramos la versión híbrida enchufable, con 225 CV y 300 Nm, capaz de recorrer hasta 87 km en modo eléctrico, con etiqueta CERO. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,8 segundos. Y parte desde 38.830 euros.

Incluso el e-3008 se queda por debajo de los 40k

También está disponible una versión 100% eléctrica de 210 CV, con batería de 78 kWh y más de 526 km de autonomía WLTP. En este caso arranca en 42.530 euros. Pero con las ayudas públicas, su precio también se queda por debajo de los 40.000 €.

El equipamiento es otro de sus puntos fuertes, porque desde el acabado Allure incluye sistema i-Connect, cámara trasera 180º, faros LED, climatizador bizona, acceso sin llave, asistentes de conducción avanzados, llantas de 18 pulgadas y un interior bien resuelto, con materiales de calidad y carácter tecnológico.