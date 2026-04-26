El SUV más elegante de Ford es la compra perfecta para los que quieren versatilidad y tecnología

Coches y Motos 26 ABR 2026 - 02:09h.

Aunque Ford no sea una marca premium, este SUV sí lo es y con mayúsculas

Ford hace una locura con el precio del Focus

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No es el típico SUV eléctrico que pasa desapercibido. El Ford Mustang Mach-E tiene algo distinto, una mezcla de diseño emocional y enfoque práctico que lo hace muy atractivo desde el primer momento, especialmente para quien busca tecnología sin renunciar a estilo.

Uno de sus grandes argumentos está en el equipamiento, porque desde el inicio ya ofrece un nivel muy alto, con elementos como cámara 360º, asistentes de conducción avanzados, climatizador bizona o un completo sistema multimedia con pantalla central de 15,5 pulgadas, que se convierte en el centro de la experiencia a bordo y resulta muy intuitiva en el uso diario.

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Un SUV eléctrico que compite con los más premium

Pero no todo es tecnología. También hay espacio. Mucho espacio. Sus 4.743 mm de largo y una generosa batalla permiten disfrutar de un habitáculo amplio, cómodo en viajes largos y bien resuelto en el día a día, mientras que el maletero de 502 litros, ampliable hasta 1.520 litros, refuerza su carácter versátil.

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Su precio también te va a gustar. Es más barato que la mayoría de eléctricos premium de su categoría. Parte desde 48.218 euros al contado o 40.622 euros financiados, con una fórmula de 220 euros al mes, entrada de 15.500 euros, una cuota puntual de 2.925 euros en el mes 12 y una final de 17.835 euros, además de 5 años de mantenimiento incluidos, lo que refuerza su posicionamiento como una opción muy completa dentro del segmento.

Así es el Ford Mustang Mach-E más barato

Esta fórmula es para la versión de acceso. Ya ofrece 268 CV y 430 Nm de par, cifras que garantizan una respuesta inmediata y una conducción suave, pero también suficientemente contundente cuando se le exige un poco más, especialmente en incorporaciones o adelantamientos.

La autonomía, gracias a su batería de 72 kWh, es capaz de alcanzar unos 470 km según ciclo WLTP, lo que permite afrontar tanto el uso diario como viajes con bastante tranquilidad, algo que sigue siendo fundamental en este tipo de modelos eléctricos.

En cuanto al diseño, mantiene ese aire inconfundible de Mustang, pero reinterpretado en clave SUV, con líneas fluidas y una silueta deportiva que lo diferencia de muchos de sus rivales, como el BYD Seal U o el Kia EV6, aportando una imagen más personal y reconocible.