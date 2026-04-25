El nuevo Leapmotor es el más atractivo del catálogo

Coches y Motos 25 ABR 2026 - 18:37h.

El C10 es una de las propuestas más interesantes de esta desconocida marca

El nuevo Leapmotor híbrido es, para muchos, el mejor

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La evolución de Leapmotor en el mercado internacional da un paso firme con la llegada del C10, un SUV que redefine la imagen de la marca y eleva notablemente su propuesta estética. Este modelo no solo amplía la gama, sino que introduce un lenguaje de diseño más refinado, alineado con las tendencias actuales del sector y pensado para competir en un entorno cada vez más exigente.

Desde una perspectiva global, el Leapmotor C10 destaca por su equilibrio visual. La carrocería presenta unas proporciones bien ajustadas, con una silueta que combina robustez y fluidez de manera natural. Las superficies limpias y la ausencia de elementos recargados contribuyen a una estética moderna, donde cada línea tiene un propósito claro. En este sentido, el modelo transmite una sensación de madurez que lo sitúa por encima de otros productos de la propia marca.

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Un diseño que marca distancia dentro de la gama

El frontal del Leapmotor C10 apuesta por una solución minimalista, característica habitual en los vehículos eléctricos. La parrilla cerrada se integra con una firma lumínica horizontal que recorre todo el ancho del vehículo, aportando una imagen tecnológica y distintiva. Los grupos ópticos, de diseño estilizado, refuerzan esa sensación de anchura y contribuyen a una presencia más contundente sobre la carretera.

En la vista lateral, el trabajo de diseño se centra en la pureza de las formas. Las líneas de tensión aparecen de forma sutil, generando volumen sin sobrecargar el conjunto. La caída del techo es suave, lo que permite mantener una estética elegante sin comprometer la funcionalidad interior. Las llantas, con un enfoque aerodinámico, encajan con la filosofía general del modelo, reforzando tanto su eficiencia como su identidad visual.

La zaga mantiene la coherencia del conjunto, con unos grupos ópticos unidos por una banda luminosa que enfatiza la anchura del vehículo. El portón presenta un diseño limpio, con superficies amplias que transmiten solidez. Llama especialmente la atención la forma en la que todos los elementos encajan entre sí, generando una imagen homogénea y bien resuelta.

El interior continúa esa apuesta por la modernidad, con un habitáculo dominado por la digitalización. El salpicadero adopta un diseño horizontal, con una gran pantalla central que concentra la mayoría de funciones. La reducción de botones físicos contribuye a una estética más limpia, mientras que los materiales utilizados mejoran la percepción de calidad respecto a otros modelos de la marca.

En el apartado tecnológico, el C10 incorpora soluciones avanzadas tanto en conectividad como en asistencia a la conducción. Estas características no solo refuerzan su posicionamiento, sino que también aportan valor en el uso diario. La experiencia a bordo se beneficia de una interfaz intuitiva y de una integración coherente de todos los sistemas.

El Leapmotor C10 supone un punto de inflexión dentro del catálogo de la marca. Su diseño más cuidado, junto con una propuesta tecnológica actual, lo convierten en el modelo más atractivo y ambicioso hasta la fecha, consolidando la evolución de Leapmotor en su proceso de expansión internacional.